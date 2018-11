Terremoti Siena | scossa a Colle di Val d’Elsa | avvertita dalla popolazione

Terremoti Siena - sciame sismico a Castiglione d’Orcia : controlli negli edifici - attivato il piano di protezione civile : A seguito delle scosse di terremoto verificatesi questa mattina in provincia di Siena, con epicentro a Castiglione d’Orcia, sono stati effettuati sopralluoghi in tutti gli edifici pubblici: scuole, uffici comunali, la casa di riposo, gli ambulatori e le chiese sono stati valutati dai tecnici, che non hanno riscontrato danni. “Ho ritenuto doveroso attivare la procedura prevista dal piano di protezione civile e quindi per prima cosa ...