Rainbow Six Siege ricalibra i propri operatori | in arrivo importanti nerf e buff

Dettagli Rainbow Six Siege Operation Wind Bastion mostrati in video alle Pro League Finals : L'appuntamento con le Pro League Finals di Rainbow Six Siege si è consumato come da programma nel corso dell'ultimo fine settimana, con i migliori giocatori dello sparatutto tattico di Ubisoft che si sono affrontati senza alcuna remora nella splendida cornice di Rio de Janeiro, con i G2 Esports che si sono portati a casa il trofeo per il primo posto e un montepremi assolutamente goloso da ben 75mila dollari. L'appuntamento brasiliano di ...

Rainbow Six Siege : Operation Wind Bastion - prova : Si chiama Operation Wind Bastion l'ultima espansione di Rainbow Six Siege: con questo, la lista degli aggiornamenti per l'FPS di Ubisoft, a 3 anni dalla sua pubblicazione, giunge a quota 12, portando a 44 la lista degli Operatori disponibili nel gioco. Nel corso delle finali mondiali di R6 Sige, in scena in questi giorni al villaggio olimpico di Rio de Janeiro, Ubisoft ha presentato il nuovo DLC alla stampa e alla platea degli spettatori ...

Tutto su Rainbow Six Siege Operazione Wind Bastion : Operatori - uscita - mappa : Tutto pronto in casa Ubisoft che a breve svelerà completamente Rainbow Six Siege Operazione Wind Bastion. Un nuovo grande aggiornamento, una nuova Stagione, altri personaggi e Operatori. Il Tutto ambientato in Marocco: Ubisoft svelerà completamente la nuova stagione Operazione Wind Bastion il 17 e 18 novembre nel corso della Finale di Pro League, che potrà essere visto sul canale Twitch ufficiale. Nel frattempo però ha già snocciolato tantissime ...

Tutto su Nomad - nuovo Operatore di Rainbow Six Siege : video - armi e storia : Dopo aver svelato Kaid, tutti i dettagli in questo articolo, per Ubisoft è la volta della seconda rivelazione: ecco Nomad, secondo Operatore inedito di Rainbow Six Siege Operazione Wind Bastion. La casa francese ha svelato dettagli sulla storia con un video, oltre ai gadget e armi in dotazione. Chi è Nomad in Rainbow Six Siege Nomad è innanziTutto il primo assalitore in grado di piazzare trappole. Cresciuta in una famiglia benestante, si è ...

Rainbow Six Siege : nuove informazioni sul nuovo operatore Kaid : Ubisoft ha pubblicato nuove informazioni su Kaid, nuovo operatore difensivo che verrà introdotto in Rainbow Six Siege con la nuova Operation Wind Bastion. Kaid viene descritto con le parole "comandante", "leader" e "leggenda."Come riporta Gamingbolt, Kaid è il comandante della Kasbah Sehkra Mania, ovvero la fortezza protagonista della nuova mappa DLC. Kaid è il tipico veterano vecchia scuola, che guida i suoi uomini senza affidarsi troppo alla ...

Rainbow Six Siege : free weekend a partire dal 15 novembre : Tom Clancy's Rainbow Six Siege sarà disponibile gratuitamente dal 15 al 18 novembre. Le persone interessate possono unirsi ai più di 40 milioni di giocatori della community di Rainbow Six Siege su tutte le console e PC Windows, e saranno in grado di provare il gioco gratuitamente, accedendo a tutte le mappe, le modalità e i 20 Operatori originali.Coloro che proveranno il gioco durante il weekend gratuito potranno mantenere i loro progressi e ...

Kaid è il nuovo Operatore di Rainbow Six Siege : video - armi e storia : Dopo i leak di ieri ecco che Ubisoft presenta il nuovo difensore di Rainbow Six Siege Operazione Wind Bastion. Si chiama Kaid ed è stato svelato con un video e informazioni sulla sua storia. Inizialmente durante la sua carriera con la Gendarmeria Reale Marocchina, ha dimostrato capacità di leadership naturali che successivamente hanno portato alla sua promozione a capitano. Quando la rinomata Kasbah Sehkra Mania ha richiesto un nuovo ...

Ubisoft e HyperX rinnovano la loro collaborazione per la Rainbow Six Pro League : Il supporto di HyperX continua a Rio de Janeiro per la finale della Stagione 8, dove e si terrà la Tom Clancy's Rainbow Six League.Vediamo il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i dettagli: Read more…

Trapelano 2 nuovi Operatori per Rainbow Six Siege - immagini di Kaid e Nomad : Rainbow Six Siege riceverà presto un nuovo grande aggiornamento chiamato Operazione Wind Bastion. Ubisoft ne ha già cominciato a parlare, ma in realtà ancora deve svelare i due nuovi Operatori, li ha solo accennati con la promessa di un reveal completo il 18 novembre, durante la finale di Rainbow Six Pro League. Ma i leaker sono sempre un passo avanti: possiamo mostrarvi le immagini dei due nuovi Operatori, insieme ai nomi e qualche ...

Rainbow Six Pro League : si ritorna in Brasile per la finale della stagione 8 : La Rainbow Six Pro League quest'anno ritorna in Brasile in occasione della finale della stagione 8. La finale si terrà presso la Jeunesse Arena di Rio de Janeiro, e vedrà la partecipazione del pubblico più numeroso di sempre per un evento di Tom Clancy's Rainbow Six Siege.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i dettagli:Read more…

Novità Rainbow Six Siege all’11 novembre - svelata nuova mappa : Le Novità in Rainbow Six Siege si succedono senza soluzione di continuità: lo sparatutto tattico targato Ubisoft si appresta ormai a festeggiare il suo terzo compleanno (approdò sul mercato nel mese di dicembre del 2015, ndr) e intenzioni di farsi da parte per lasciare spazio a qualche nuovo titolo non ne ha di certo. La dimostrazione di tutto ciò la si è avuta proprio nei giorni scorsi, con il publisher transalpino che ha svelato le nuove ...

Alle 15 in diretta con Rainbow Six Siege e Torok degli EnD Gaming : Nuovo appuntamento con le dirette di Eurogamer.it che in questo caso si tinge di eSport grazie alla presenza di un membro di spicco degli EnD Gaming, team campione italiano di Rainbow Six Siege.Nel pomeriggio, a partire dAlle 15, potrete infatti seguire in diretta Matteo "Torok" Bellotti degli EnD Gaming. Sarà un'occasione imperdibile per dare un'occhiata da vicino a un pro player mentre si tuffa all'interno di alcune partite classificate ma ...

Alle 16 in diretta con Rainbow Six Siege e Torok degli EnD Gaming : Nuovo appuntamento con le dirette di Eurogamer.it che in questo caso si tinge di eSport grazie alla presenza di un membro di spicco degli EnD Gaming, team campione italiano di Rainbow Six Siege.Nel pomeriggio, a partire dAlle 16, potrete infatti seguire in diretta Matteo "Torok" Bellotti degli EnD Gaming. Sarà un'occasione imperdibile per dare un'occhiata da vicino a un pro player mentre si tuffa all'interno di alcune partite classificate ma ...

Due nuovi Operatori per Rainbow Six Siege Operazione Wind Bastion - dettagli Stagione 4 : Ubisoft sta per lanciare grandi novità per Rainbow Six Siege. La casa francese infatti ha reso noto quali sono i primi dettagli di Operazione Wind Bastion che porterà nel gioco due nuovi Operatori, un Attaccante e un Difensore, provenienti dal Marocco. Le novità non sono ancora finite perché con Operation Wind Bastion arriverà anche una nuova mappa, Fortress. In questo caso però è necessario specificare che si tratta della prima mappa realizzata ...