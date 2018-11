Licenziato dall' azienda | lui la rileva E riassume i vecchi colleghi

affaritaliani

(Di martedì 20 novembre 2018) La storia di Enzo Muscia diventa un libro autobiografico e presto sarà una fiction Rai (liberamente ispirata alla sua storia), dal titolo "Il mondo sulle spalle" con Beppe Fiorello. L'imprenditore di Saronno - Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2017 - hato l'che lo aveva, facendore i suoi ex. “Non c’è lavoro senza lavoratori. Non ci sono procedure che non si reggano sulla fiducia. Non esiste successo che non porti la firma di qualcuno, e di una squadra. È il business in cui credo", racconta Muscia. Segui su affaritaliani.it