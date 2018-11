Il vice sindaco di Messina | Salvatore Mondello | ha effettuato stamane un sopralluogo

Darsena - sindaco e vice hanno incontrato il Comitato spontaneo : rassicurazioni sulla ripresa dei lavori - ma non c'è una data certa : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

vicenza - per prevenire lo spaccio il sindaco elimina il wi-fi gratuito nei parchi : Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ha dichiarato che spegnerà gli hotspot del comune che permettono ai cittadini di navigare gratuitamente su internet, in varie zone della città. La decisione parte dalla volontà di prevenire lo spaccio e il "bivacco e assembramento da parte di persone che non sono spinte dalle migliori intenzioni". Non è una soluzione ma, secondo Rucco, "può aiutare a contenere" il fenomeno.Continua a leggere