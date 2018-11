Sarri | La Juve pensa alla Champions | potrebbe essere un vantaggio per le altre

Sarri : "De Laurentiis? Addio un po' così. Questa Juve si può battere" : Mi disse 'mi sto divertendo un mondo, tu?'. 'Anche io', gli risposi. Ecco, quando vivi queste situazioni, ti accorgi che sei arrivato al top'. Addio al Napoli: che cosa si sente di dire ad Aurelio De ...

Sarri si racconta : l’addio a De Laurentiis - la Juve ed il retroscena su Klopp : Maurizio Sarri ha spaziato dalla sua esperienza sinora ottima al Chelsea, sino all’addio non senza polemiche con il Napoli di De Laurentiis Maurizio Sarri sta sorprendendo tutti al Chelsea, il suo impatto sul club è stato sin da subito ottimo e la squadra risponde ai suoi comandi come se avesse un joystick. Il tecnico dei Blues ha parlato oggi alla Gazzetta dello sport, di questo e di tanto altro, con un ovvio accenno anche ...

Calcio : Massimiliano Allegri vince la Panchina d’Oro. Il tecnico della Juventus precede Sarri e Simone Inzaghi : Costante come la sua Juventus. Massimiliano Allegri si aggiudica per la quarta volta in carriera la Panchina d’Oro. Il tecnico della Juventus ha vinto il premio riservato al miglior tecnico della precedente stagione nella Serie A di Calcio, precedendo l’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri, quest’anno alla guida del Chelsea, e l’attuale mister della Lazio Simone Inzaghi. Allegri ha ricevuto 17 preferenze contro le 8 ...

Sarri a ruota libera : “Juve la più forte - Insigne miglior italiano” : CHELSEA– In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport Maurizio Sarri ha detto la sua sul calcio italiano, sulla Serie A “abbandonata” da qualche mese, sulla sua visione tattica e su una Nazionale che domani in Polonia si giocherà la permanenza nel proprio gruppo di Nations League. A ruota libera l’attuale allenatore del Chelsea, che ai […] L'articolo Sarri a ruota libera: “Juve la più forte, ...

L'intervista di Maurizio Sarri : 'La Juventus non ha rivali' : Getty Images Sarri sulla Juventus: "Già in fuga, possono trionfare in Champions" Intervistato da 'Il Corriere dello Sport', Maurizio Sarri ricorda il suo Napoli, il sogno-Scudetto, le battaglie ...

Sarri : «Amo Napoli - nonostante De Laurentiis. Juve senza rivali. Higuain rimpianto» : L'allenatore del Chelsea, Maurizio Sarri, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni