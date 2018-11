Regione | si costituisce il Comitato tecnico scientifico dell' ufficio della consigliera di

Antonello Montante - la Regione Sicilia si costituisce parte civile. Gup accetta la richiesta : La Regione Sicilia è stata ammessa a costituirsi parte civile nel processo che si celebra in abbreviato, davanti al gup di Caltanissetta, nei confronti di Antonello Montante, l’ex presidente di Sicindustria accusato di aver creato una rete di spionaggio per ottenere informazioni sulle indagini a suo carico. All’udienza del 15 novembre, la prima, è stata sentita come teste una giornalista. Montante, che è detenuto, non era presente. All’udienza ...