Jack Savoretti | “Singing To Strangers” a marzo in uscita l’album della maturità

Jack Savoretti in tour nel 2019 - 3 concerti in Italia da Padova a Roma e Milano : biglietti in prevendita : Jack Savoretti in tour nel 2019 farà tappa anche in Italia per tre serate in programma nel mese di aprile nei teatri e nei club della penisola. Il 16 aprile 2019, Jack Savoretti sarà in concerto al Gran Teatro Geox di Padova per spostarsi a Milano il 17 aprile per un evento al Fabrique. Il 18 aprile sarà all'Atlantico live di Roma per chiudere la mini tournée Italiana. I biglietti per Jack Savoretti in tour nel 2019 in Italia saranno ...