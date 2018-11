Il peggior anno in cui essere vivi

Eruzioni e carestie - il 536 d C è stato l'anno peggiore della storia : Non il 1348 con la Peste Nera, o il 1928 con l'influenza spagnola che uccise tra i 50 e 100 milioni di persone. E neppure gli anni della guerra e dell'Olocausto tra il 1941 e il 1945. l'anno peggiore ...

Ecco l’anno peggiore della storia : (foto: Pixabay) Qual è l’anno peggiore della storia? Non sono gli anni delle due guerre mondiali, non è il 1918, quando una pandemia di influenza uccise dai 50 ai 100 milioni di persone e non è nemmeno il 1347, quando la peste nera si abbatté su mezza Europa, spazzandola via. È il 536 d.C., nell’Alto Medioevo, secondo lo storico medioevale Michael McCormick, che racconta gli straordinari eventi climatici avvenuti in quell’anno. ...

Cybersecurity : 360 Summit - anno peggiore per attacchi - potenziare strategia : Con 730 attacchi gravi in un solo semestre, in crescita del 31%, il 2018 si appresta a chiudersi come l’anno peggiore di sempre per la sicurezza informatica. Una situazione grave, in cui è messa alla prova la strategia di Cybersecurity nazionale predisposta dall’Italia, che ha definito la normativa di riferimento, i ruoli chiave e le risorse in campo. Serve, però, un ulteriore passo avanti di fronte a minacce sempre più pericolose per ...

Social network dannosi per la salute mentale : Instagram il peggiore : I Social network sono dannosi per la salute mentale, sono diversi gli studi che hanno trovato questa correlazione. Solitudine e depressione sono gli effetti principali, ma c’è ancora molto da scoprire sulle cause: i Social media sono effettivamente dietro questi problemi, o le persone che sono già depresse e sole hanno più probabilità di passare del tempo sui Social media? Social network comportano depressione e solitudine Un nuovo ...

La peggior Imolese dell'anno : sbaglia un altro rigore e perde 1-0 a casa del Renate : ... 1 su 3 Lanini, 0 su 2 Belcastro, assegnati nelle prime 11 partite di campionato? E intanto i punti scivolano via, regalati La cronaca. Il primo tempo è di una noia mortale, a parte gli ultimi 5 ...

Il pendolare sulla linea peggiore della Lombardia : filma i disagi (e le stranezze) di un anno di viaggi in treno. Il video : Lorenzo Ziliani, studente 23enne della Statale, ha filmato i disagi e le stranezze del suo primo anno da pendolare su quella che viene considerata la linea peggiore della Lombardia, quella che collega Cremona a Milano. Tra treni fermi in mezzo ai campi, coi passeggeri costretti a scendere, un’infinità di ritardi (anche per motivi assurdi) e carrozze-bestiame con 30 gradi di temperatura, Ziliani commenta le situazioni con ironia. E alla ...

I dati spiegano quando i Simpson hanno iniziato a peggiorare : Non è sicuramente facile mantenere un alto livello di qualità quando una serie tv continua per più di 30 anni. È il caso dei Simpson, uno dei programmi televisivi più longevi d’America, da molti considerato come il picco più alto dell’animazione tv degli ultimi decenni, che però secondo altri ha perso negli ultimi anni parecchio del suo smalto (attirando di recente anche qualche polemica). Alcuni osservatori ritengono che ...

Bonucci bacchetta la FIGC : “un anno fa eravamo al punto zero - ora le cose sono peggiorate” : Leonardo Bonucci non le manda a dire ai vertici del disastrato mondo del pallone, l’Italia ha bisogno di uno scossone “Noi abbiamo vissuto un punto zero un anno fa. In un anno non è cambiato praticamente niente, anzi, forse le cose sono peggiorate. Mi auguro che con le elezioni di un nuovo presidente federale si cominci a vedere del buono“. Così il difensore della Juventus e della Nazionale italiana, Leonardo Bonucci, ha ...

Cybersicurezza - i primi 6 mesi dell'anno i peggiori di sempre : ...40 Contenuti sponsorizzati Leggi anche Attacchi hacker per 50% organizzazioni Attacchi hacker per il 50% delle organizzazioni nel mondo Cybercrime, colpito oltre un miliardo di persone nel mondo ...

Roma - cumuli di spazzatura in strada e cassonetti colmi. Residenti fanno slalom tra i rifiuti : “Situazione peggiorata” : rifiuti in strada e cassonetti colmi. Oppure bidoni vuoti ma comunque circondati da spazzatura: succede in alcuni municipi di Roma – a Monteverde, a Tor Pignattara, ma anche nella zona di Gregorio VII accanto a San Pietro. Meno nel centro storico. “La situazione è peggiorata negli ultimi tempi”, dice una signora mentre passeggia a due passi dal Vaticano. “Materassi, bidet, porte. C’è di tutto. È sempre stato così, ...

Manovra - Cottarelli-Galli : conti peggioreranno sensibilmente : Roma, 28 set., askanews, - Fissare il deficit al 2,4% del Pil per i prossimi tre anni significa 'rendere l'Italia più fragile e più esposta alle oscillazioni dei mercati finanziari'. Così Carlo ...