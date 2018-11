«Per l' incontro finale con Dio non serviranno né la furbizia né i soldi»

L’Asinara luogo di incontro tra popoli : al via il convegno che chiude le celebrazioni Per il centenario della I Guerra Mondiale : Studi, libri e documenti inediti, testimonianze che raccontano la storia dell’Asinara, dei profughi e dei prigionieri che sull’isola trascorsero gli ultimi, tristi anni del primo conflitto Mondiale. In 27 mila arrivarono, trasportati con le navi da Valona dopo la lunga marcia della morte partita dalla Serbia, e in oltre 7mila trovarono la morte nei campi allestiti tra le pianure e le colline dell’isola. Sono stati tanti e di ...

Incontro Salvini – Berlusconi - il leader di Forza Italia preoccupato Per il paese : Incontro Salvini – Berlusconi, il leader di Forza Italia vede un paese lontano e isolato dall’UE “L’Italia rischia l’isolamento in Europa”, avrebbe detto il Cavaliere a Salvini, “Una procedura di infrazione significa che non arriveranno più investimenti all’Italia. Dietro l’angolo c’è l’abisso: la possibilità che lo Stato non possa pagare gli stipendi pubblici e che il governo sia ...

Marsala - INCONTRO FRA L'AMMINISTRAZIONE DI GIROLAMO E IL PerSONALE DI ENERGETIKAMBIENTE : Il vice sindaco ha chiesto un maggiore impegno e collaborazione INCONTRO nella sede marsalese di ENERGETIKAMBIENTE fra il Vice Sindaco Agostino Licari, titolare della delega all'ambiente e all'...

Monica Lewinsky rivela di aver mostrato il suo Perizoma a Bill Clinton Per attrarlo il giorno del loro primo incontro : Monica Lewinsky torna a parlare del suo primo incontro con Bill Clinton nella serie di documentari di A&E, network televisivo statunitense, The Clinton Affair. Il 14 novembre del 1995 Lewinsky era stata chiamata per dare una mano come centralinista. C'era stata una festa a sorpresa per uno dei membri dello staff di Clinton e Monica Lewinsky racconta di aver lasciato appositamente scoperto il suo perizoma per attrarre il Presidente. la ...

Basket - Simone Pianigiani : “Vittoria arrivata nel quarto Periodo. Non era facile”; Micov : “Disputato un buon incontro” : L’Olimpia Milano espugna Istanbul e conquista la quinta vittoria nella sua Eurolega. L’Armani si impone 98-92 sul campo del Darussafaka ed ottiene un successo molto prezioso anche per la sua classifica, visto che la squadra di Simone Pianigiani si conferma nelle posizioni di vertice (record 5-2). Una partita che Milano ha dovuto “vincere più volte”, andando avanti anche sulla doppia cifra di vantaggio, per poi subire la ...

Vacca : "Diagnostica Per immagini è incontro tra scienza e arte" : ...al patrimonio culturale' promosso dalla Fondazione Bracco in occasione della XVII Settimana della Cultura d'Impresa di Confindustria che si terrà a Napoli il 20 novembre nella Città della scienza. ...

'Diffondo' : un incontro Per illustrare il progetto Per incrementare il benessere degli anziani : Dopo i saluti iniziali, interverranno il neuropsicologo Alessio Faralli ed il medico specialista nella scienza dell'alimentazione Irene Del Ciondolo , che andranno ad evidenziare quali siano le ...

A 13 anni muore sul ring durante incontro di Thai boxe Per beneficenza : Il piccolo Anucha Thasako era considerato già un esperto lottatore di Thai boxing perché al 170esimo combattimento di una carriera iniziata a soli 8 anni. Come tanti altri piccoli nel suo Paese, con i soldi guadagnati aiutava la famiglia e si pagava gli studi e durante i combattimenti non indossava alcuna protezione.Continua a leggere

Borgio Verezzi : un incontro Per presentare la proposta di legge popolare "Educazione alla Cittadinanza" : L'Amministrazione Comunale di Borgio Verezzi organizza per il giorno Giovedì 15 Novembre alle ore 18 , presso la Sala Consiliare del Comune di Borgio Verezzi, un incontro di presentazione della ...

Tav - incontro Toninelli-Borne. “Rinviati bandi Per il tunnel”. La ministra francese : “Ma non si Perdano finanziamenti Ue” : C’è l’accordo tra Italia e Francia per stoppare la pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione del tunnel di base del Tav fino al termine dell’analisi costi-benefici sulla Torino-Lione. È questo il risultato del faccia a faccia tra Danilo Toninelli e la ministra francese, Elisabeth Borne. Dopo il bilaterale a Bruxelles, Borne ha sottolineato che Parigi lascerà “che l’Italia conduca le sue valutazioni, tenendo ben ...

Teatro della Corte - oggi incontro-spettacolo Per bambini con "La magia della scienza" : Proprio come nella magia, anche la scienza è in grado di far comparire e sparire oggetti: grazie ad una serie di reazioni chimiche che daranno vita a fiamme colorate, piccole esplosioni e molte altre ...

Tria - incontro con Centeno - Eurogruppo - : 'Per evitare procedura infrazione Ue manovra dovrebbe essere suicida' : L'incontro avviene a Roma: da un lato Giovanni Tria, ministro dell'economia, interlocutore italiano probabilmente preferito, insieme a Mario Draghi e ad Andrea Enria, di Bruxelles. Dall'altro c'è Mario Centeno, presidente dell'Eurogruppo, la cui riunione, tenutasi ...

Ufficiale il raduno del fan club di Ermal Meta a Bologna : info e dettagli Per partecipare all’incontro : Il raduno del fan club di Ermal Meta è finalmente Ufficiale. I Lupi di Ermal si incontreranno all'Estragon di Bologna nella giornata del 16 dicembre 2018 secondo le indicazioni che vi riportiamo di seguito. La condizione necessaria per poter partecipare è quella di essere tesserati al fan club per il 2018, quindi inviare una mail a carlotta@mescal.it nella quale siano indicati il proprio nome e cognome, il numero di tessera 2018 o la copia ...

Maltempo : incontro e logo Per Agordino : ANSA, - VENEZIA, 7 NOV - Un incontro e un 'logo' per rilanciare l'Agordino, valle tra le più colpite dall'ondata di Maltempo che ha investito il Veneto, partendo dal turismo e dalla cultura. Il primo ...