F3 – Incidente Macao | il comunicato della FIA | Sophia Floersch trasportata in ospedale

VIDEO Terribile Incidente a Macao - Sophia Floersch contro le reti di protezioni! La macchina schizza in area : Bruttissimo incidente durante il GP di Macao valido per la World Cup della Formula 3, gara a cui sta partecipando anche Mick Schumacher. Sophia Floersch infatti è letteralmente volata con la propria monoposto contro le reti di protezione: la sua monoposto, già in testacoda, ha colpito un’altra vettura, si è impennata ed è schizzata a tre metri d’altezza volando poi contro le reti come un vero e proprio proiettile. La tedesca è ...

