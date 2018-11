Chi è Luigi Gubitosi - il nuovo amministratore delegato di Tim : ... , Gubitosi ha ottenuto il master in Business administration all'Insead di Fontainebleau, dopo la laurea in Giurisprudenza all' Università Federico II di Napoli e studi di Economia presso la London ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - sondaggio Noto. Il verdetto umiliante : Chi è il più conosciuto e più amato : Chi gode e chi piange dopo sei mesi di governo. Il sondaggio di Antonio Noto per il Quotidiano nazionale fotografa una situazione con pochi dubbi: Matteo Salvini è il ministro più conosciuto e ...

Luigi Di Maio : 'Finché non mi Chiede nulla per Silvio Berlusconi' - avvertimento a Matteo Salvini : I retroscena su Luigi Di Maio lo descrivono come 'furioso' per l'incontro avvenuto a Roma tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Un caffè tra amici che, è il timore del leader del M5s , nascondere ...

Luigi Di Maio - il pugno Chiuso di Danilo Toninelli : 'Ma che cosa ha fatto ancora?' : 'Toninelli...'. 'Santo Cielo, che cosa ha fatto stavolta?'. Luigi Di Maio è una furia, nessuno ci vuole credere. Il ministro Danilo Toninelli ne ha combinata un'altra. Dopo l'approvazione del decreto ...

Uomini e Donne – Chi è Sonia Puglisi? La corteggiatrice di Luigi con l’amore per il karate ed i tatuaggi [GALLERY] : Sonia Puglisi è una delle corteggiatrici di Luigi Mastroianni a ‘Uomini e Donne’: ecco chi è la bellissima ragazza di Catania Sonia Puglisi pare aver colpito Luigi Mastroianni a ‘Uomini e Donne’. La corteggiatrice di Catania, scesa dalle scale del dating show di Maria De Filippi, ha trascorso una prima esterna con il tronista, non lasciandolo indifferente al suo fascino. La bella bruna insomma potrebbe fare ...

Manovra - Luigi Di Maio : “Austria e Olanda ci Chiedono lacrime e sangue” : Luigi di Maio ha risposto agli attacchi di Austria e Olanda, che si sono dette pronte a votare la procedura d'infrazione contro l'Italia: "Mi dispiace in particolare che l'Austria si stia comportando così. Oggi il governo austriaco dovrebbe rappresentare quella generazione di nuove forze politiche di governo che volevano cambiare l'Europa ma in realtà stanno andando nella stessa direzione del passato: chiedere all'Italia di continuare a ...

AttacChi di Luigi Di Maio. I Giornalisti della Campania prendono provvedimenti : Luigi Di Maio viene richiamato dai Giornalisti. Il Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine della Campania ha deciso di convocare il

Annalisa Chirico : 'Matteo Salvini e il salvinismo esistono. Luigi Di Maio non esiste - dietro di lui il nulla' : ' Matteo Salvini e il Salvinismo esistono, Luigi Di Maio non esiste, dietro di lui nulla, è a scadenza'. Annalisa Chirico, in diretta a Omnibus, su La7 , elogia il leader della Lega e massacra il ...

Luigi Di Maio - Gregorio De Falco lo pugnala : vota insieme all'opposizione - governo sotto sul condono a IsChia : Il comandante Gregorio De Falco scende dal governo. Il senatore dissidente del M5s vota insieme all'opposizione in Commissione a Palazzo Madama e la maggioranza va sotto sull'emendamento all'articolo ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - retroscena : separati a Palazzo Chigi - disastro durante il vertice con Conte : Velenosissimo retroscena da Palazzo Chigi: Luigi Di Maio ha trascorso qualche ora da 'separato', con l'ombra della crisi di governo a rincorrerlo. A soffiare sul fuoco delle polemiche tra il leader ...

Karate – Durante i Mondiali - la proposta di matrimonio : l’azzurro Luigi Busà Chiede la mano di Laura Pasqua [VIDEO] : Luigi Busà e la proposta di matrimonio a Laura Pasqua di fronte all’intera spedizione azzurra ai Mondiali di Madrid 2018 Luigi Busà, reduce da un argento ai Mondiali di Karate di Madrid 2018, ha fatto una romanticissima proposta di matrimonio alla collega di nazionale e fidanzata Laura Pasqua. Il Karateka di fronte all’intera spedizione azzurra ha detto: “stiamo da tanto tempo insieme e vorrei formare una famiglia con te, ...

Chi è Pierluigi Gollini - il fidanzato di Giulia Provvedi : Pierluigi Gollini non è solo un calciatore molto famoso, ma anche il fidanzato di Giulia Provvedi. I due fanno coppia fissa ormai da diverso tempo, anche se alcuni pettegolezzi sembrano aver messo in dubbio la relazione. 23 anni e il ruolo di portiere nell’Atalanta, Pierluigi Gollini è un volto conosciuto per gli amanti del calcio e nell’ultimo periodo anche per quelli del gossip. Da più di un anno infatti ha iniziato una relazione ...

Luigi Di Maio - la crisi isterica del leader grillino : non risponde alle Chiamate di Salvini : Il nodo sulla prescrizione cancellata già al primo grado di giudizio ha rischiato di far letteralmente saltare il governo. Di sicuro a saltare sono stati i nervi di Luigi Di Maio , sotto pressione ...

Luigi de Magistris : "Costruiamo un fronte popolare democratico - senza confini e recinti. Ma non Chiamatelo quarto polo" : Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris è pronto a far partire un nuovo progetto e lancia un appello per "un fronte popolare democratico senza confini politici predeterminati, senza recinti tradizionali". Si tratterà di un soggetto politico nuovo, che guarda alle esperienze di sinistra ma allarga i suoi orizzonti. Ma guai a chiamarlo quarto polo, perché, spiega sindaco partenopeo: "Non si deve ricostruire il collage delle ...