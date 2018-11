Calciomercato Milan | ecco la soluzione per sostituire Romagnoli

Calciomercato Milan - ‘sgarbo’ Juventus : il club bianconero chiude la porta : Calciomercato Milan – E’ un momento difficilissimo in casa Milan, in particolar modo il club rossonero ha dovuto fare i conti con tantissimi infortuni in difesa, per ultimo lo stop pesante di Romagnoli, ko per almeno un mese. Il Milan ha necessità di reperire sul mercato almeno un difensore, gli svincolati non sembrano convincere per questo motivo il club ha bussato alla porta della Juventus e ha chiesto il prestito di Benatia. ...

Calciomercato Milan - la trattativa con Ibra entra nel vivo : Raiola è a Milano - Zlatan attende notizie : Il Milan fa sul serio per riportare in Serie A Zlatan Ibrahimovic. Il procuratore Raiola attualmente si trova in Italia anche trovare un altro suo assistito rossonero, l’infortunato Giacomo Bonaventura ormai prossimo all’operazione al ginocchio. La trattativa a breve potrebbe entrare nel vivo con Ibra che attende notizie dagli Stati Uniti. La proposta di Leonardo riguarda i primi sei mesi del 2019 con la possibilità di ...

Calciomercato Milan - una nuova pista per rimpiazzare l’infortunato Bonaventura : L’infortunio di Giacomo Bonaventura priva il Milan di una pedina importante da impiegare in diverse zone del campo. Così Leonardo ha l’obbligo di sondare il mercato per reperire un sostituto dell’ex Atalanta, dato che in caso di operazione ci vorranno circa 5 mesi prima di poter tornare in campo. Stando a quando riportato dal Quotidiano Sportivo, una delle piste fa riferimento ad Arturo Vidal, in estate accostato ...

Calciomercato Milan - Ibrahimovic : annuncio Scaroni e blitz Raiola : Calciomercato Milan, ritorno Ibrahimovic: annuncio presidente Scaroni Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha dichiarato a 'La Gazzetta dello Sport': 'Ibrahimovic sarà libero di scegliere la sua ...

Calciomercato - dichiarazioni forti di De Jong sul Milan : “C’è confusione e non ci andrei - meglio l’Inter” : Nonostante ormai fatichi a collocarsi ai piani alti del calcio europeo, l’Ajax continua a sfornare diversi talenti interessanti. Tra questi il classe 1997 Frenkie de Jong, centrocampista che ha già all’attivo 19 presenze e 2 gol nella stagione 2018-19. In un’intervista rilasciata a “Voetbal International”, il giovane dei lancieri ha parlato di due squadre del nostro campionato che lo stanno seguendo da vicino. ...

Calciomercato Milan - rossoneri su Diawara in prestito dal Napoli : MilanO - Prima Biglia e ora Bonaventura . Il Milan sta perdendo i pezzi a centrocampo e a gennaio sarà fondamentale per Leonardo tornare sul mercato. Il dt fin dalla scorsa estate corteggia Paredes ...

Calciomercato - Frenkie de Jong schiaccia l’occhio ai nerazzurri : “l’Inter mi piace - il Milan no” : Frenkie de Jong sta continuando ad impressionare con la maglia dell’Ajax, il calciatore ha dato il proprio giudizio sulla crescita di Inter e Milan Frenkie de Jong potrebbe essere uno dei gioiellini del prossimo Calciomercato. Il calciatore dell’Ajax ha parlato a Voetbal International, dando un’occhiata anche ai club italiani che si sono messi sulle sue tracce in vista delle prossime sessioni di mercato: “Guardo video su ...

Calciomercato - Cahill chiede la cessione al Chelsea ed il Milan ci prova : Gary Cahill pronto a dire addio al Chelsea per volare in un nuovo club per rilanciarsi dopo l’esclusione per mano di Maurizio Sarri Gary Cahill si appresta a lasciare il Chelsea. Il calciatore dei Blues non rientra nei piani di mister Maurizio Sarri, il quale preferisce altri interpreti per il ruolo di centrale di difesa, da Rudiger a David Luiz, passando per Christensen. Cahill dunque avrebbe chiesto la cessione al club, nonostante ...

Calciomercato Milan - passi avanti per l’arrivo di Ibrahimovic : Leonardo però lavora anche ad un altro colpo : Il dirigente rossonero continua a seguire l’attaccante svedese, mettendo nel mirino anche Rodrigo Caio, difensore del Sao Paulo vicino in passato alla Lazio Il mercato del Milan è già in fermento, Leonardo non vuole lasciare nulla al caso e lavora alacremente per anticipare le big d’Europa. Dopo la chiusura dell’affare Paquetà, il responsabile dell’area tecnica rossonera si è messo in testa di riportare a Milano ...

Calciomercato Milan - l’infortunio di Bonaventura impone la ricerca di un sostituto [GALLERY] : 1/7 Spada/LaPresse LaPresse/Spada ...

Calciomercato Milan Moncada Monaco capo scout : Stando a quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', il club rossonero ha messo le mani su Geoffrey Moncada , in arrivo dal Monaco e che andrà a ricoprire il ruolo di capo scout. La sua candidatura ha ...