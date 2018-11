X Factor 2018 | i Bowland Leila e Pejman fidanzati | Il primo bacio? In Italia

Anastasio offende Selvaggia Lucarelli/ Le scuse dopo gli insulti : 'si dicono tante ca**te' - X Factor 2018 - - IlSussidiario.net : Anastasio, rapper di X Factor 2018, offende Selvaggia Lucarelli e poi chiede pubblicamente scusa: 'si dicono tante ca**te'.

X Factor 2018 - quarto live : Anastasio sugli scudi - fuori i Seveso Casino Palace. Lodo Guenzi in gara con un solo gruppo : Anastasio - quarto live X Factor 2018 Giro di boa per X Factor 2018. La gara live arriva alla quarta puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena. X Factor 2018: la diretta minuto per minuto del quarto live 21.16: Alessandro Cattelan è già sul palco, pronto a dare il via ...

Anastasio X Factor 2018 - arrivano le scuse a Selvaggia Lucarelli dopo le offese : X Factor 2018, il post di Anastasio con le offese a Selvaggia Lucarelli Da ore si parla di un post di Anastasio di X Factor 2018 contro Selvaggia Lucarelli. Il rapper degli Under Uomini è venuto a sapere della polemica esplosa nella notte sui social e ha deciso di intervenire. Era inevitabile, adesso è un […] L'articolo Anastasio X Factor 2018, arrivano le scuse a Selvaggia Lucarelli dopo le offese proviene da Gossip e Tv.

ANASTASIO OFFENDE SELVAGGIA LUCARELLI/ Il rapper a rischio : 'Così tramonta una breve carriera' - X Factor 2018 - - IlSussidiario.net : ANASTASIO è uno dei concorrenti di X Factor 2018. Questa settimana il cantante dovrà confrontarsi con Another brick in the wall dei Pink Floyd

X Factor 2018 - Live Show/ Bookmaker pazzi per Anastasio : il candidato numero 1 alla vittoria - IlSussidiario.net : X Factor 2018, quarta puntata Live Show. I Seveso Casino Palace son stati eliminati, ma sono stati i migliori della prima manche

X Factor 2018 - quarto live : Anastasio senza rivali - Mara Maionchi euforica : «mi diverto ca**o» : Anastasio fa di nuovo centro. Il rapper degli Under Uomini incanta il pubblico del quarto live di X Factor 2018 e fa uscire fuori di testa Mara Maionchi. Durante la diretta che stiamo seguendo su...

Ascolti Tv di giovedì 15 novembre 2018. L'Allieva stravince. Boom di voti a X Factor : Analizziamo gli Ascolti di giovedì 16 novembre 2018. L'Allieva domina la serata tv. Oltre 5 milioni e 100 mila spettatori di media e il 22,9% di share per la fiction di Raiuno con Alessandra ...

X Factor 2018 - ancora successo su Sky Uno. Record di voti in una puntata live : La quarta puntata live di X Factor 2018, il talent show prodotto da Fremantle, è stata vista ieri su Sky Uno/+1 da 1.243.044 spettatori medi, con 2.314.728 spettatori unici. Durante la messa in onda di X Factor, ieri, Sky Uno è stato il settimo canale nazionale sul totale individui con una share del 5,43%, e il terzo canale tra il pubblico 15-54 anni ...

Anastasio contro Selvaggia Lucarelli/ Il passato bussa alla porta del possibile vincitore - X Factor 2018 - - IlSussidiario.net : Anastasio è uno dei concorrenti di X Factor 2018. Questa settimana il cantante dovrà confrontarsi con Another brick in the wall dei Pink Floyd

X Factor 2018 - Lodo Guenzi perde i Seveso Casino Palace : Bologna, 16 novembre 2018 " Il giro del mondo in tre puntate, per poi tornare a casa con le ossa più robuste? È questo il Lodo Guenzi pensiero del quarto live di X Fact or 2018 . Uno stress test più ...

X Factor 2018 - LIVE SHOW/ Eliminati e pagelle : Seveso Casino Palace migliori della prima manche - IlSussidiario.net : X FACTOR 2018, quarta puntata LIVE SHOW. I Seveso Casino Palace son stati Eliminati, ma sono stati i migliori della prima manche

X Factor 2018 - quarto live : fuori i Seveso Casino Palace a un passo dagli inediti : Visto l’andazzo delle puntate fin dal primo live, c’era da aspettarselo, che il primo giudice a rimanere con un solo concorrente in gara sarebbe stato Lodo Guenzi. In effetti, così è successo puntualmente: alla fine del quarto live di X Factor 2018, in onda giovedì 15 novembre su Sky Uno, il musicista de Lo Stato Sociale ha perso anche i Seveso Casino Palace, predestinati al ballottaggio da tempo. La riconosciuta difficoltà della ...

X Factor 2018 quarta puntata : eliminato - replica e riassunto Live del 15 novembre : X Factor 2018, cosa è successo nella quarta puntata dei Live La quarta puntata di X Factor 2018 si è appena conclusa e possiamo già darvi il riassunto dei Live del 15 novembre. Parleremo anche della replica, per chi si fosse perso la serata. L’appuntamento di questa settimana prevedeva una gara a tre manche, con […] L'articolo X Factor 2018 quarta puntata: eliminato, replica e riassunto Live del 15 novembre proviene da Gossip e Tv.

X Factor 2018 - quarto live : Anastasio sugli scudi - fuori i Seveso Casino Palace. Lodo Guenzi in gara con un solo gruppo : Anastasio - quarto live X Factor 2018 Giro di boa per X Factor 2018. La gara live arriva alla quarta puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena. X Factor 2018: la diretta minuto per minuto del quarto live 21.16: Alessandro Cattelan è già sul palco, pronto a dare il via ...