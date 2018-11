SCUOLA Obbligo del tempo pieno | l' ultimo trucco di M5s per comprare voti

Manovra - emendamento M5S : obbligo del tempo pieno a SCUOLA elementare - : Uno degli emendamenti presentati alla Camera dai 5 stelle prevede il cambiamento nell'orario scolastico, oltre alla previsione di 2mila maestre in più

SCUOLA - abolito l’obbligo del certificato medico per giustificare le assenze : È stato abolito ufficialmente l'obbligo che impone agli studenti di presentare a Scuola il certificato medico per giustificare le assenze superiori a cinque giorni continuativi. La nota è stata inviata a tutte le segreterie degli istituti italiani, e al momento otto regioni, quasi tutte al Nord, hanno aderito alla nuova norma.Continua a leggere

La Francia cambia il sistema scolastico/ SCUOLA dell’obbligo a tre anni da settembre 2019 : La Francia cambia sistema scolastico. La Scuola dell'obbligo inizierà a tre anni a partire da settembre dell'anno prossimo. Una scelta importante in Europa(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 15:22:00 GMT)

SCUOLA : nessun obbligo di reperibilità per docenti e ATA : Al personale della Scuola, tanto i docenti, quanto i collaboratori ATA, non è prevista nessuna richiesta di reperibilità obbligatoria al di fuori del consueto orario lavorativo. Possono anche esserci eccezioni, ma nel caso, la reperibilità deve essere retribuita così come previsto dalla Legge. A ribadirlo un recente comunicato della Snals Treviso, pubblicato su Orizzonte Scuola. Ma vediamo la situazione più nel dettaglio. Scuola: cosa dice ...

Treviso - sconfigge la leucemia ma non i No-vax/ Bambino di 8 anni non può tornare a SCUOLA : "Obbligo vaccini!" : No vax in classe, bimbo con leucemia non può andare a scuola. Cinque suoi compagni non sono vaccinati, un rischio troppo alto per il piccolo di appena 8 anni(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 23:06:00 GMT)

VACCINI - TORNA OBBLIGO DEL CERTIFICATO A SCUOLA?/ Milano - bambino di 5 anni rimandato a casa - l'unico caso : VACCINI, TORNA l'OBBLIGO del CERTIFICATO a SCUOLA? Retromarcia M5s e Lega: TORNA in pista decreto Lorenzin. In Parlamento è spuntato un emendamento del relatore al Milleproroghe...(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 14:21:00 GMT)

SCUOLA E OBBLIGO VACCINI - ALLONTANATI BAMBINI NON IN REGOLA/ Centinaia di casi : audizione esperti alla Camera : SCUOLA e OBBLIGO VACCINI, ALLONTANATI BAMBINI non in REGOLA. Ultime notizie: Centinaia di casi da nord a sud della nostra penisola, respinti i bimbi non vaccinati(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 16:00:00 GMT)

