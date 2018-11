Pensioni | tra pochi giorni arriva la tredicesima | occhio alle date non le stesse per

Pensioni all’estero : come chiedere detrazioni per carichi familiari : Novità Inps sulle Pensioni all’estero. I pensionati che vivono all’estero, ma percepiscono nei fatti una pensione italiana, possono fruire – al pari dei pensionati che vivono in Italia – delle detrazioni per carichi familiari, come previsto dall’art. 12 del Dpr n. 917/1986 (c.d. Tuir). Per poter fruire di tale agevolazione fiscale, l’art. 2 del Decreto 21 settembre 2015 del Ministro dell’Economia e delle Finanze stabilisce che i pensionati ...