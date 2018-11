Omicidio Khashoggi | Wp | per la Cia il mandante è il principe bin Salman

Khashoggi - Cia : «L’Omicidio ordinato dal principe coronato saudita» Foto | Video : La morte del giornalista dissidente nel consolato di Riad a Istanbul, in Turchia, sarebbe stata ordinata da Mohammed bin Salman: è questa la conclusione a cui è giunta l’agenzia americana, contraddicendo le conclusioni del governo saudita

Cia : Salman ordinò Omicidio Khashoggi : 1.34 Per la Cia il mandante dell'omicidio di Jamal Khashoggi è il principe saudita Mohammed bin Salman. E' quanto scrive il Washington Post citando fonti vicine al dossier.Il governo saudita ha sempre smentito un suo coinvolgimento. La Cia è giunta a queste conclusioni dopo aver esaminato molte fonti di prova tra cui una telefonata tra il fratello del principe, Khalid bin Salman, ambasciatore negli Usa e lo stesso Khashoggi nella quale lo ...

Dopo l'Omicidio Khashoggi la trattativa tra Usa e Turchia è avviata. Il grande baratto è più che un'ipotesi : La trattativa è avviata. Il "grande baratto" è molto più che una ipotesi. È il terreno su cui il tycoon di Washington e il sultano di Ankara possono trovare un compromesso utile ad entrambi: l'estradizione dell' "imam golpista" in cambio di un atteggiamento accomodante da parte turca sul coinvolgimento dell'erede al trono Saud, il principe Mohammed bin Salman, nell'assassinio del giornalista e dissidente saudita Jamal ...

Usa sanzionano cittadini sauditi coinvolti nell'Omicidio di Khashoggi : Il governo degli Stati Uniti ha varato sanzioni a carico di 17 cittadini sauditi responsabili, ad avviso della Casa Bianca, di avere preso parte all'uccisione di Jamal Khashoggi . I provvedimenti ...

Riad vuole giustiziare cinque sospetti dell'Omicidio Khashoggi e Washington sanziona 17 funzionari sauditi

Khashoggi - Riad condanna 5 persone a morte per l’Omicidio. E scagiona il principe ereditario : Cinque persone sono state condannate a morte per l’omicidio di Jamal Khashoggi, il giornalista saudita corrispondente del Washington Post fatto a pezzi il 2 ottobre dentro al consolato di Riad a Instanbul. Ma una cosa è certa: il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman non è coinvolto nell’omicidio. Questo è quello che sostiene il procuratore saudita Saud al-Mojeb che nel corso di una conferenza stampa a Riad ha chiesto ...

Omicidio Khashoggi - la procura di Riad : "Ucciso con droga e fatto a pezzi" : Il giornalista Jamal Khashoggi sarebbe stato ucciso con una dose letale di droga e poi fatto a pezzi. Il suo corpo smembrato sarebbe stato poi portato fuori dal consolato saudita di Istanbul. È quanto sostiene il procuratore capo di Riad Saud al Mojeb in una dichiarazione alla tv saudita. Il cadavere del giornalista, scrive al Arabiya, "è stato consegnato a un agente di sicurezza turco fuori dalla sede consolare" e Riad ha diramato ...

Omicidio Khashoggi - spunta una telefonata : 'Riferisci al tuo capo'. Nuove ombre sul principe saudita : Roma - Nell'inchiesta sull'Omicidio di Jamal Khashoggi spunta l'audio di una telefonata registrata dagli 007 turchi e in possesso dell'intelligence americana che getta Nuove ombre sul principe ...

La Turchia ha condiviso le registrazioni audio sull’Omicidio di Jamal Khashoggi : Erdogan ha detto di averle consegnate all'Arabia Saudita, alla Germania, alla Francia, al Regno Unito e agli Stati Uniti

La Turchia ha dato le registrazioni audio sull’Omicidio di Jamal Khashoggi all’Arabia Saudita e ad altri paesi stranieri : Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha detto che tutte le registrazioni audio relative alla morte di Jamal Khashoggi, il giornalista Saudita e opinionista del Washington Post ucciso lo scorso 2 ottobre all’interno del consolato Saudita di Istanbul, sono state

Nadal e Djokovic a Gedda dopo l'Omicidio Khashoggi? L'esibizione diventa un caso : Amnesty International gli ha chiesto di rinunciare, Rafael Nadal e Novak Djokovic hanno valutato seriamente la cosa, ma per il momento non si sono cancellati dall’esibizione del 22 dicembre a Gedda, dicono che non se la sentono di rinunciare a un impegno preso oltre un anno fa. E se Roger Federer ha invece fatto a meno del milione di dollari di ingaggio che era stato proposto anche a lui non è propriamente perché ...

L'Arabia all'Onu : processeremo i colpevoli dell'Omicidio Khashoggi