Il problema non è l' Acquedotto mediceo | ma le grandi opere inutili

Manovra - Tria : “Ue incapace di contrastare rallentamento economia. problema crescita non è solo nostro” : “Il Problema della crescita è europeo, andrebbe affrontato insieme e non in modo separato e conflittuale. L’Europa non ci sembra consapevole della situazione e sembra incapace di adottare politiche macroeconomiche di stabilizzazione e di contrasto al rallentamento economico a livello europeo”. Sono le parole del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, durante il suo intervento alla presentazione del Rapporto annuale della Fondazione ...

'La crescita? Non è un problema solo italiano. L'Ue non sa contrastare il rallentamento economico' : Per il ministro dell'Economia la manovra messa a punto dal governo italiano 'offre una risposta diversa dal passato ma non meno credibile'

Giovanni Tria : "La crescita non è un problema solo italiano. L'Ue non sa contrastare il rallentamento" : Il problema della crescita non riguarda solo l'Italia e i Paesi dell'Unione europea dovrebbero affrontarlo tutti insieme. Ne è convinto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che intervenendo alla presentazione del Rapporto annuale della Fondazione Nord Est, a Padova, ha specificato: "L'Europa non ci sembra consapevole della situazione e sembra incapace di adottare politiche di contrasto al rallentamento economico". Sulla manovra il ...

Ripescaggi Serie B LIVE - la sentenza del Consiglio di Stato : “problema che non mi sorprende” [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B LIVE – Sono ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie B, la giornata di domani (15 novembre) sarà decisiva per il format del campionato di Serie B, è previsto infatti il Consiglio di Stato che prenderà una decisione definitiva, è giunta al capolinea una situazione paradossale e che sicuramente non ha dato una buona immagine al calcio italiano. Ma andiamo con ordine. Durante l’ultima estate tre ...

Inquinamento - non è un problema solo nelle città : le zone più "a rischio" in Italia : Nel 2018 sono già 11 le città Italiane "fuorilegge", ma anche dalle zone rurali non arrivano buone notizie: quali sono le...

Italia - Bernardeschi lascia il ritiro per un problema agli adduttori : non sarà sostituito : Brutte notizie per Roberto Mancini , il ct azzurro infatti deve fare a meno di Federico Bernardeschi . Il giocatore della Juventus ha accusato un problema agli adduttori, che lo ha costretto a ...

Il problema dello sviluppo non è solo italiano. L'analisi di Polillo : Smetterla di comportarsi come un modesto ragioniere e puntare su una politica economica che valorizzi le risorse di cui, da anni, fa un uso scriteriato. Con un costrutto, per altro limitato, visto ...

F1 - gara anonima per Vettel in Brasile : svelato il problema occorso alla sua Ferrari : Il sensore incriminato pare abbia condizionato negativamente il differenziale, obbligando Vettel ad una gara anonima Un sesto posto anonimo, dovuto ad un problema occorso alla sua Ferrari fin dal giro di formazione. Una giornata da dimenticare per Vettel quella trascorsa ieri in Brasile, nel corso della quale il tedesco ha dovuto rincorrere dal via fino al traguardo, chiudendo con quasi mezzo minuto di distanza da Lewis Hamilton, riuscito ...

Rocco Casalino : “Non ho nessun problema a chiedere scusa. Ho vissuto sulla mia pelle la discriminazione” : “Non ho mai visto quel video, ora mi urta vedermi dire quelle cose. E penso abbia urtato molte altre persone. Non ho nessun problema a chiedere scusa“. Così il portavoce di Palazzo Chigi, Rocco Casalino, a Che Tempo Che Fa, torna sul video che lo ha visto al centro di fortissime polemiche per le parole utilizzate nei confronti di portartori di Sindrome di Down e di anziani. “Sono omosessuale, figlio di emigrati in ...

Attenzione - non trascurate il problema delle apnee notturne : ecco che cosa nascondono : Le apnee ostruttive del sonno sono interruzioni della respirazione, anche di diversi secondi, dovute all'ostruzione delle vie aeree superiori. Smettere ripetutamente di respirare nel corso della notte ...

F1 – Merito della fortuna? Hamilton non ci sta : “l’incidente tra Ocon e Verstappen è un problema loro!” : Lewis Hamilton vuole prendersi tutti i meriti in Brasile: una vittoria conquistata con tenacia e attenzione. Il britannico non ringrazia la fortuna Lewis Hamilton ritrova la vittoria: fresco vincitore del quinto titolo Mondiale, grazie al quarto posto conquistato al Gp del Messico, il britannico della Mercedes si è aggiudicato oggi il Gp del Brasile, penultimo appuntamento della stagione, grazie anche ad un pizzico di ...

Milan - incontro con l'agente di Suso : il problema clausola - aumento e non solo : Anche per questo oggi - come annunciato da Sky Sport - c'è stato un incontro a Casa Milan tra Alessandro Lucci, agente di Suso, e la dirigenza rossonera . Un faccia a faccia utile per portare avanti ...

Per l'Ue l'Italia deve recuperare l'Ici non pagata. Ma non è solo un problema della Chiesa : Anzitutto una nota metodologica. Nel comunicato della Corte di giustizia dell'Unione europea la parola “Chiesa” non compare mai. Si parla piuttosto “dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (Ici) concessa dall'Italia agli enti non commerciali (come gli istituti scolastici o religiosi) che

Per quasi il 44% dei campani la camorra non sarebbe un problema. Un sondaggio : Il 31,6% dei cittadini campani vede la mafia come qualcosa di marginale o non socialmente pericoloso, il 12,2% la considera solo un fenomeno di letteratura. Sono alcuni dei dati più significativi che ...