Il fondo per le startup voluto da Di Maio avrà in dotazione un miliardo

Bari - Stanziato fondo di 41 mln di € per agevolare l'accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese pugliesi : ...condivisione del Partenariato Economico Sociale e che servirà soprattutto a sostenere il sistema pugliese delle Piccole e Medie Imprese che rappresentano l'ossatura principale della nostra economia ...

Roma - donati 150mila euro al fondo per Sean Cox : In un comunicato ufficiale apparso sul sito ufficiale della Roma si legge come la società capitolina abbia deciso di donare 150.000 euro alla famiglia di Sean Cox, tifoso irlandese entrato in coma per gli scontri di “Anfield” prima della semifinale di Champions League contro il Liverpool. Nel comunicato si legge: “L’AS Roma e il presidente del club Jim Pallotta hanno annunciato la donazione di una somma iniziale di ...

Privatizzazioni - la carta del super-fondo : il piano B da 18 miliardi del governo : ... una sorta di clausola di salvaguardia utilizzata come paracadute di sicurezza per il debito pubblico se l'economia non dovesse marciare come previsto e le spese dovessero finire fuori controllo. Una ...

'Diffondo' : un incontro per illustrare il progetto per incrementare il benessere degli anziani : Dopo i saluti iniziali, interverranno il neuropsicologo Alessio Faralli ed il medico specialista nella scienza dell'alimentazione Irene Del Ciondolo , che andranno ad evidenziare quali siano le ...

Sci di fondo - Pellegrino e De Fabiani prolungano il lavoro a Rovaniemi : test agonistici per loro nel week-end : Primi test agonistici per Pellegrino e De Fabiani in Finlandia nel fine settimana Mentre Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli e Mirco Bertolina si apprestano a fare ritorno in Italia, Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani hanno allungato il proprio periodo di permamenza a Rovaniemi fino a domenica 18 novembre. I due valdostani hanno infatti in programma di prendere parte ad alcune gare Fis organizzate nella vicina ...

Maltempo : Sernagiotto (ECR) chiede fondo Europeo di Solidarietà per i danni : Treviso, 13 nov. (AdnKronos) - Remo Sernagiotto (ECR) ha chiesto in Plenaria a Strasburgo l’attivazione del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea per i territori colpiti nelle scorse settimane dal Maltempo in Italia. Il Fondo è nato per rispondere alle grandi calamità naturali ed esprimere la sol

Piazza Affari : profondo rosso per Rai Way : Aggressivo avvitamento per Rai Way , che tratta in perdita del 2,02% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Rai Way rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa ...

Germania - profondo rosso per l'indice ZEW : Ancora parecchio pessimistiche le aspettative di crescita dell'economia tedesca. A novembre, l'indice ZEW, un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, resta fortemente

Granfondo Via del Sale. C'è ancora tempo per iscriversi : 1000 posti a disposizione dal 15 novembre : 'La bicicletta siamo noi, che vinciamo lo spazio e il tempo: soli, senza nemmeno il contatto con la terra che le nostre ruote sfiorano appena , …, Non è il viaggio o la sua economia nel ...

Carige - il fondo Interbancario di tutela dei depositi delibera "aiuti" per 320 milioni : La Cassa di risparmio di Genova e Imperia è in crisi da anni e ha bisogno di centinaia di milioni di euro per sopravvivere

Sci di fondo - seconda giornata di test per la squadra femminile di CdM sulla pista di Davos : Zelger alle spalle di Cologna nel secondo test di Davos, Scardoni batte Brocard fra le donne seconda giornata di test per la squadra femminile di Coppa del mondo e il gruppo under 23 sulla pista di Davos, dove è proseguito il confronto con il team padrone di casa al quale hanno partecipato anche francesi, cechi e statunitensi. In programma una 13 km maschile che ha visto al via ben 68 concorrenti e una 9 km femminile. Fra gli uomini il ...