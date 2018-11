Corea del Nord - Kim testa un'arma segreta 'ad alta tecnologia' : Kim sta spingendo per lo sblocco dell'impasse: l'allentamento delle sanzioni è vitale per l'economia, come dimostra l'ambizioso master plan di sviluppo di Sinuiju, città al confine con la Cina, e le ...

La Corea del Nord ha detto di avere testato una nuova “arma tattica ultramoderna” : La Corea del Nord ha detto di avere testato una nuova arma tattica che ha definito «ultramoderna», anche se non ha specificato che tipo di arma fosse. Al test era presente il dittatore Kim Jong-un, ha aggiunto la televisione NordCoreana

Corea del Nord - lo studio : "Ancora attive a Pyongyang sedici basi missilistiche" : La Corea del Nord starebbe portando avanti il proprio programma missilistico, con 16 basi segrete individuate da satelliti commerciali. Lo scrive il 'New York Times', facendo riferimento alle ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : la stagione della sciabola maschile. Eli Dershwitz sfida i Coreani - l’Italia punta su Curatoli e Berré : Questo fine settimana ad Algeri inizierà la nuova stagione della Coppa del Mondo di sciabola maschile. Nell’ultimo atto della scorsa stagione, i Mondiali di Wuxi, era arrivata una doppietta della Corea del Sud che aveva conquistato il titolo individuale con Kim Junghwan e quello a squadre davanti all’Italia, che non riuscì però a brillare altrettanto nel torneo individuale. Nella nuova stagione i riflettori saranno puntati sul 23enne ...

La Corea del nord può colpire ancora : Sembra quasi che nessuno parli più di Corea del nord, tranne il presidente americano Donald Trump. Quando qualche ossessionato giornalista gli fa una domanda in merito, lui risponde: “Non c’è fretta: l’importante è che non ci siano più test missilistici e test nucleari”. Vero, verissimo. L’uso strat

Corea del Sud : futuro ministro Finanze - economia al di sotto del suo potenziale : Seul, 11 nov 09:23 - , Agenzia Nova, - Il futuro ministro delle Finanze della Corea del Sud, Hong Nam-ki, ha dichiarato che il boom del mercato immobiliare nel paese è rallentato... , Git,

Hockey ghiaccio - Euro Ice Challenge 2018 : grande esordio per gli azzurri che superano la Corea del Sud con un netto 5-2 : Buona la prima per la nazionale italiana di Hockey ghiaccio all’Euro Ice Challenge 2018. Allo Stadio Tüskecsarnok gli azzurri si sono imposti contro la Corea del Sud grazie ad una notevole prestazione di squadra che lascia ben sperare anche per i prossimi impegni, in cui i nostri ragazzi sfideranno, rispettivamente, il Kazakistan e i padroni di casa dell’Ungheria. Nel match tra le due prossime avversarie dell’Italia, il ...

Hockey ghiaccio - Euro Ice Challenge 2018 : l’Italia affronta la Corea del Sud per iniziare con il piede giusto : Inizia ufficialmente la fase di novembre dell’Euro Ice Hockey Challenge 2018, il torneo di Hockey su ghiaccio riservato alle squadre nazionali di seconda fascia, al quale prende parte anche la nostra Nazionale. Il primo match per i ragazzi di coach Clayton Beddoes sarà contro la Corea del Sud alle ore 19.30. Il girone, che si disputerà a Budapest, vedrà al via anche Kazakhstan e Ungheria, per un raggruppamento che gli Azzurri potranno ...