Concorrenti Amici 2018 ufficiali | quest’anno cambia tutto | Maria De Filippi avverte

'Amici' - scelti i 19 Concorrenti - sabato al via : Sono entrati 19 ragazzi nella scuola del talento di Maria De Filippi che inaugura la nuova stagione del talent show 'Amici', sabato 17 novembre alle ore 14.10 circa su Canale 5. La commissione ha scelto 7 ballerini e 12 cantanti. I Professori hanno assegnato solo due banchi, uno per il canto a Giordana Angi (maglia nera) e uno per il ballo a Miguel Chavez (maglia rossa) mentre tutti gli altri devono conquistarsi un posto in classe.--Sono ...

Ufficiali i Concorrenti di Amici di Maria De Filippi : i 19 della nuova classe da Alessandro Casillo e Kevin Payne a Giordana Angi : Sono Ufficiali i nomi dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi. 19 coloro che sono stati scelti dalla commissione di canto e di ballo per comporre la nuova classe di talenti che verrà presentata sabato 17 novembre su Canale 5. L'addio alla diretta si conferma già con la prima puntata di Amici 18, quella relativa alla formazione della classe. Lo speciale pomeridiano è già stato registrato: lo vedremo sabato 17 novembre su Canale 5 delle ...

