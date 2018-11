Ambiente | incentivi ai pescatori per il recupero della plastica

Incentivi auto elettrica - ok del ministro Costa/ Ambiente : 'Possibili per sostituire le vetture Euro 3' - IlSussidiario.net : Incentivi auto elettrica, arriva l'ok del ministro dell'Ambiente Sergio Costa: ultime notizie, 'Possibili per le vetture Euro 3'.

Emissioni auto - proposta LegAmbiente al governo su fisco e incentivi : “Meno smog tassando chi inquina di più” : Più inquini più paghi. La benzina meno cara del gasolio, voucher di mobilità sostenibile di mille euro a chi rottama la vecchia auto, incentivi sino a 6mila euro per chi ne acquista una elettrica. Nel giorno in cui scatta in diverse città italiane di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna il blocco della circolazione dei mezzi più inquinanti (norme dettate dall’Accordo di Bacino Padano), Legambiente lancia una sfida al governo ...