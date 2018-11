5 serie animate per gli orfani di Adventure Time

wired

(Di sabato 17 novembre 2018) Bravest WarriorsHildaCraig of the CreekGravity FallsRegular ShowIl 16 novembre 2018 arriva anche in Italia, sul canale Cartoon Network, Vieni con me, ovvero lo speciale conclusivo che mette la parola fine a una delledivenute più di culto negli ultimi anni,. I protagonisti Jack e Finn, in questo doppio episodio, hanno dovuto unire le forze con l’esercito della principessa Gommarosa per sconfiggere una volta per tutte il terribile zio Gumbald, in uno scontro che ha deciso le sorti di tutto questo universo animato. Visto che è “Matematico!” che questi personaggi vi manchino il momento esatto in cui parte per l’ultima volta la sigla finale, ecco alcune alternative per chi non può fare a meno dell’animazione di qualità. 1. Bravest Warriors È facile trovare l’immediato erede dise si considera che il suo ...