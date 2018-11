Tap | perquisizioni Noe | 3 indagati per scarichi industriali inquinanti

Tap - perquisizioni e sequestri in uffici e laboratori di analisi : si indaga su inquinamento : I carabinieri del Nucleo operativo ecologico hanno effettuato perquisizioni in svariate sedi legali ed operative del gruppo Tap che si occupa del contestato gasdotto proveniente dall'Azerbaigian e sequestrato corposo materiale relativo ai livelli di inquinamento nell'area dei cantieri. La svolta dopo che Arpa Puglia ha riscontrato il superamento dei imiti per alcune sostanze pericolose nei terreni.Continua a leggere