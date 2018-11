romadailynews

: #Roma: aggiudicata gara per sfalcio #verde: Raggi: da lunedì si parte Roma – Da lunedi… - romadailynews : #Roma: aggiudicata gara per sfalcio #verde: Raggi: da lunedì si parte Roma – Da lunedi… - GianlucaBardell : #Roma: #Raggi, da lunedì lavori su verde in tutta città (2) (ANSA) - ROMA, 16 NOV - 'La gara è stata divisa in 5 lo… - mobilita_org : ROMA | Aggiudicata la gara per l’albero di Natale in piazza Venezia -

(Di venerdì 16 novembre 2018) Raggi: da lunedì si parte– Da lunedi’ prenderanno il via su tuttagli interventi die potatura del, che in diverse zone della citta’ sta invadendo marciapiedi e strade. Il sindaco di, Virginia Raggi, l’assessore capitolino alla Sostenibilita’ ambientale, Pinuccia Montanari, e il presidente della commissione capitolina Ambiente, Daniele Diaco, hanno presentato l’aggiudicazione del bando di, durato un anno e mezzo, da 4 milioni di euro per gli sfalci e le potature del. “Da lunedi’ partiranno i lavori in tutta- ha detto Raggi- Laera stata suddivisa in cinque lotti che hanno un’estensione per coprire tutta la citta’ ed e’ statacol criterio e dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Il servizio giardini e’ stato decimato nel corso degli ...