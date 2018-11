LOVREN VS SERGIO RAMOS | ' BELLA GOMITATA | PARLA ORA AMICO' Video | croato | ' Spagna branco

Croazia - LOVREN prende in giro Sergio Ramos e la Spagna dopo la vittoria. VIDEO : La Croazia batte la Spagna all'ultimo respiro e Dejan Lovren vince la sua personale sfida contro Sergio Ramos . Tra i due difensori non corre buon sangue, soprattutto dopo la finale di Champions ...

LOVREN attacca la Spagna e Sergio Ramos : “siete delle cagne! Che bella gomitata che ti ho dato” [VIDEO] : Lovren contro Sergio Ramos , il duello in campo è stato vinto dal croato uscito con un successo dallo scontro tra Croazia e Spagna Il difensore croato Lovren non vuole proprio fare amicizia con Sergio Ramos e con gli spagnoli. Nei giorni scorsi aveva definito lo spagnolo un calciatore sopravvalutato e fortunato, auto eleggendosi tra i migliori difensori al mondo. Ramos gli ha risposto snobbandolo e definendolo un frustrato e ieri sera è ...

Croazia-Spagna - Sergio Ramos distrugge LOVREN : “io fortunato in carriera? C’è gente frustrata in giro” : Il difensore della Spagna ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Croazia, rispondendo per le rime alle critiche di Lovren Domani si troveranno in campo uno di fronte all’altro, ma Lovren e Sergio Ramos hanno iniziato a punzecchiarsi già davanti ai microfoni. Lapresse Il difensore della Croazia ha etichettato la carriera dello spagnolo come ‘fortunata’, ricevendo la sua risposta piccata: ...