Juve | futuro in bilico per Alex Sandro

Conte : 'Juventus armata invincibile. Futuro? Sono sereno' : Il tecnico salentino parla poi ai microfoni di Rai Sport del Var: ' La trovo una bella soluzione, dà serenità e tranquillità a chi gioca e al pubblico perché quando viene presa una decisione è stata ...

Juventus - difesa del futuro : c'è Todibo nel mirino : TORINO - La Juventus lavora alla difesa del futuro e nel mirino non c'è soltanto Matthijs De Ligt . Il 19enne capitano dell'Ajax, già sondato la scorsa estate, resta la priorità del ds Fabio Paratici ...

Juventus - la verità su Higuain : addio e futuro : TORINO - Qualcosa si era rotto o quantomeno incrinato fra la Juventus e Higuain ben prima che il club mettesse in piedi l'affare del secolo, acquistando Cristiano Ronaldo . Nella notte della finale di ...

Schelotto : 'Impossibile dire no all'Inter. I nerazzurri possono dare fastidio alla Juve. Futuro? Se Gasperini mi chiama...' : NOSTALGIA DELLA SERIE A - 'La Premier è il campionato più importante al mondo, ma resto legato all'Italia. Adesso sto giocando poco, a gennaio parlerò con il mio agente Alessandro Grigoletto e ...

Juventus Manchester United - Pogba a Sky Sport : 'Tornare? Oggi sono felice - ma in futuro non si sa mai' : Arrivò infatti a costo zero alla Juve nell'estate del 2012, quando non aveva neanche 20 anni ed era sconosciuto alla maggior parte del mondo calcistico. L'ex dg bianconero, invece, intravide uno ...

Juve - Marotta risolve il contratto : nel suo futuro c'è l'Inter : Adesso è proprio finita. Dopo 8 anni ricchi di successi, la Juventus e l'ormai ex d.g. Beppe Marotta si separano. Lo rende noto la stessa società bianconera con un comunicato ufficiale sul proprio ...

Mercato Juventus - per il futuro occhi puntati su un gioiellino dell’Ajax : Il reparto difensivo della Juventus, escluso Rugani, inizia ad avere un’età media abbastanza elevata, così i bianconeri stanno tenendo d’occhio alcuni profili che possono rinforzare e svecchiare la linea a protezione del portiere. Uno dei nomi è quello dell’olandese Matthijs De Ligt, classe 1999 gestito da Mino Raiola. De Ligt è un difensore centrale completo e abile con entrambi i piedi, paragonabile per ruolo a De Vrij. ...

CLAUDIA GERINI/ Il pronostico su Napoli-Roma e il futuro della squadra : "Che ci frega della Juve?" : CLAUDIA GERINI parla a lungo della sua fede calcistica. Stasera la Roma si scontra con il Napoli, e lei non risparmia commenti e pronostici. E la Juventus? No comment.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 16:21:00 GMT)

Juventus - Agnelli ringrazia Marotta e guarda al futuro : Durante l’assemblea degli azionisti, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha salutato l’ormai ex amministratore delegato Giuseppe Marotta: “La Juventus è grata a Giuseppe Marotta e Aldo Mazzia per il lavoro svolto in questi anni. Si è deciso di conferire maggiori responsabilità a risorse già presenti in azienda che in questi anni hanno ottenuto risultati eccezionali“. L’occasione è servita anche per ...

Juventus - scoppia il caso Alex Sandro : cessione possibile già a gennaio - ecco i nomi del sostituto per il presente e per il futuro [DETTAGLI] : La Juventus sta disputando una stagione fantastica, tra campionato e Champions League i bianconeri hanno sempre vinto, sono i netti favoriti per la conquista della Serie A ed anche in Europa sono considerati in pole. La squadra di Massimiliano Allegri adesso si prepara per la gara contro il Genoa, match sulla carta agevole ma che non va comunque sottovalutato. --Nel frattempo nelle ultime ore è scoppiato il caso Alex Sandro, il brasiliano ...

Piatek : 'Pistole pronte per la Juve? Sono sempre pronto. E sul futuro...' : Sulla sfida a distanza con Cristiano Ronaldo : ' Ho segnato più di lui? Ronaldo è il miglior giocatore al mondo, di sempre , io voglio migliorarmi ogni volta. Pistole pronte per lo Juventus Stadium? ...

Juventus - Chiellini : 'Ho studiato per costruirmi un futuro dopo il calcio' : A me piacerebbe restare nel mondo del calcio, perché è la mia grande passione. Magari con qualche ruolo da scrivania e non di campo, ma devo imparare e non pensare che siccome ho giocato 15 anni ...

Ds Sampdoria : 'Audero? Discuteremo il futuro con la Juve' : Carlo Osti , ds della Sampdoria , ha parlato a Sky Sport del portiere in prestito dalla Juventus Emil Audero : 'futuro? E' presto per parlarne, sta facendo un ottimo campionato, il primo di Serie A per lui', spiega Osti: 'E' una stagione impegnativa e ...

Juventus - De Ligt obiettivo concreto : Paratici studia il colpo del futuro : DE Ligt- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “La Stampa“, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su De Ligt, difensore olandese attualmente in forza all’Ajax. Un affare che Paratici potrebbe mandare avanti nelle prossime settimane, per poi concretizzare il tutto a cavallo della prossima estate. De Ligt: grinta ed esperienza, ma… futuro roseo […] L'articolo Juventus, De Ligt obiettivo ...