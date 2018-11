: Enna, traffico stupefacenti: 8 arresti - TelevideoRai101 : Enna, traffico stupefacenti: 8 arresti -

I Carabinieri del comando provinciale di, hanno eseguito 8 misure cautelari, 6 in carcere e 2 ai domiciliari, a seguito di indagini su un gruppo di pregiudicati vicini alla famiglia mafiosa di Pietraperzia (EN). Gli arrestati devono rispondere di associazione per delinquere finalizzata ale allo spaccio di droghe, furto aggravato, ricettazione, rapina e porto di pistola in luogo pubblico. Tutti i reati contestati sono aggravati dalle modalità tipiche dell'associazione mafiosa.(Di venerdì 16 novembre 2018)