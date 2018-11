Ascolti TV | Giovedì 15 novembre 2018 L’Allieva domina 22 8% | solito flop per la

Ascolti tv giovedì 15 novembre 2018 : Prime Time Su Rai 1 L'Allieva 2 (live) ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 2 Pechino Express - Viaggio in Africa (live) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 La Tv delle Ragazze - Gli Stati Generali 1988 - 2018 (live) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Croazia - Spagna, UEFA Nations League, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film ...

Ascolti TV | Giovedì 15 novembre 2018 : L'Allieva Nella serata di ieri, Giovedì 15 novembre 2018 , su Rai1 la quarta puntata de L’Allieva ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 l’incontro di Nations League Croazia-Spagna ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la semifinale Pechino Express ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 No Escape – Colpo di Stato ha intrattenuto .000 ...

Ascolti TV | Giovedì 8 novembre 2018. L’Allieva 20.1% - flop per il GF Vip (16.9%). Male W L’Italia (2.5%) e Pechino Express (5.6%) battuto da La Tv delle Ragazze (6%) e tallonato da XF (5.2%) : Maria Monsè e Ilary Blasi Nella serata di ieri, su Rai1 L’Allieva 2 ha conquistato 4.812.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 alle 0.55 – la nona puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.057.000 spettatori pari al 16.9% di share (qui quello che è successo minuto per minuto). Grande Fratello Vip Night (durata 5 minuti) segna 1.496.000 spettatori e il 25.1%. Su Rai2 Pechino Express ha ...

Ascolti Tv giovedì 1 novembre 2018 - L'Allieva mette tutti in fila. In crescita X Factor : Analizziamo gli Ascolti di giovedì 1 novembre 2018. Continua il felice momento delle nuove stagioni delle fiction Rai. Oltre 5 milioni di media per L'Allieva 2 con il 21,5% di share. Su Canale 5 il ...