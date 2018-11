Ronaldo | ma quanto riesci a spendere?

Juve - Matuidi esalta Cristiano Ronaldo : "Mamma mia quanto lavora" : Il francese parla a RMC e racconta un aneddoto che ci fa capire quanto sia importante la presenza del portoghese

Ronaldo primo al mondo su Instagram : ecco quanto guadagna per ogni post : Un fatto che dà perfettamente idea del peso e dell'influenza che è in grado di suscitare tra fan, tifosi e ammiratori in tutto il mondo. ecco come. GUADAGNO E RECORD: CONTINUA SU ILBIANCONERO.COM

Juve - quanto costa Ronaldo! Sì - ma ai tifosi... : Ultras in fermento per il caro-biglietti. Ultimo caso? Per seguire la trasferta contro il Milan servono 75 euro!

Cristiano Ronaldo ed il presunto stupro - parla la polizia di Las Vegas : “ecco quanto sta accadendo” : Cristiano Ronaldo accusato di un presunto stupro da Kathryn Mayorga, tornata all’attacco dopo diversi anni spinta dal suo avvocato Il caso Cristiano Ronaldo si arricchisce di un nuovo capitolo. La polizia di Las Vegas è tornata a farsi sentire, chiarendo la posizione di CR7 il quale al momento non è indagato: “molto probabilmente Ronaldo verrà sentito, ma come persona interessata ai fatti, non come incriminato. Non c’è ...

Quanto vale un Cristiano Ronaldo accusato di stupro? : “Avanti così, tutti insieme #Finoallafine“ L’ha scritto Cristiano Ronaldo due giorni fa sulla sua pagina Instagram, in un italiano che ancora non parla ma che c’è chi scrive per lui, esultando per il gol inflitto all’Udinese, quello con cui, a voler leggere i maligni commenti social, risponde alle accuse di stupro che che lo stanno travolgendo. Accuse alle quali, nel frattempo, si stanno aggungendo nuovi elementi. La prima cosa, la ...

Il caso Ronaldo conferma quanto sia maschilista il mondo del calcio : L’inizio di settimana non deve essere stato facile per Cristiano Ronaldo. Mentre a causa della squalifica di una giornata, seguita all’espulsione di Valencia, guardava impotente dalla tribuna la tripletta di Dybala contro lo Young-Boys, tutto il mondo – del calcio e non solo – veniva a conoscenza della pesante accusa di stupro mossa al campione. Cristiano Ronaldo in Serie A (Getty Images) Questi i fatti: Kathryn Mayorga, statunitense di 34 anni, ...