Protezione civile | alla Stampa Estera la presentazione del Forum europeo 2018 sulla

Meteo Protezione civile domani : aria fredda in arrivo da Est - calano le temperature : Nella giornata di domani assisteremo ad un peggioramento atmosferico per effetto di una massa d'aria fredda in arrivo da Est, che determinerà un calo termico e condizioni di instabilità, in...

Maltempo : la Protezione civile di Firenze al lavoro a Santo Stefano di Cadore : Sono sempre al lavoro in provincia di Belluno le squadre della Protezione Civile del Comune e della Città metropolitana di Firenze. A Santo Stefano di Cadore, e negli altri comuni dell’Unione montana, i tecnici sono impegnati nel censimento e nella valutazione dei danni, prevalentemente frane, causati dall’ondata di Maltempo delle scorse settimane. “Il lavoro congiunto delle squadre – dichiara Angelo Bassi, consigliere ...

Emergenza maltempo : anche la Protezione civile di Monza in Veneto per aiutare : all'Emergenza maltempo. Il responsabile Mario Stevanin è stato a Taibon Agordino in provincia di Belluno. «Orgogliosi» dicono il sindaco Allevi e l'assessore Arena. L'appello dell'Anci per il Veneto ...

Meteo Protezione civile domani : ancora alta pressione e nebbie : La giornata di domani sarà caratterizzata ancora dall'alta pressione, che porterà clima umido ma complessivamente stabile su tutta la penisola. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Maltempo : Protezione civile - in Veneto persiste rischio frane : Venezia, 14 nov. (AdnKronos) - Permane in Veneto la possibilità d’innesco di fenomeni franosi sui versanti, dovuta alle intense precipitazioni di fine ottobre e dei primi di novembre. Per questo motivo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile della Regione ha emesso un bollettino, va

Veneto - Protezione civile : persiste il rischio frane - “allerta rossa” : Permane in Veneto la possibilità d’innesco di fenomeni franosi sui versanti, dovuta alle intense precipitazioni di fine ottobre e dei primi di novembre. Per questo motivo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un bollettino, valevole fino alle ore 14 di giovedì 14 novembre, nel quale si dichiara lo Stato di attenzione (allerta gialla) per criticità geologica e idraulica sulla rete secondaria nei bacini ...

Maltempo Belluno : al lavoro anche la Protezione civile di Firenze : Sono sempre al lavoro in provincia di Belluno le squadre della Protezione Civile del Comune e della Citta’ metropolitana di Firenze. A Santo Stefano di Cadore, e negli altri comuni dell’Unione montana, i tecnici sono impegnati nel censimento e nella valutazione dei danni, prevalentemente frane, causati dall’ondata di Maltempo delle scorse settimane. L'articolo Maltempo Belluno: al lavoro anche la Protezione Civile di Firenze ...

Meteo Protezione civile domani : ancora generale stabilita' grazie all'alta pressione : ancora stabilità climatica nella giornata di domani grazie all'alta pressione atmosferica che si è instaurata sul bacino del Mediterraneo e interesserà ancora per alcuni giorni la nostra...

Protezione civile REGIONALE : ALLERTA N. 112/18 : ALLERTA GIALLA PER CRITICITA' IDRAULICA PIENA FIUME PO PER LA GIORNATA DI MERCOLEDI' 14 NOVEMBRE 13-11-2018 / ALLERTA PROTEZIONE CIVILE L'Agenzia REGIONALE di PROTEZIONE CIVILE dell'Emilia Romagna ha ...

Maltempo - la Protezione civile delle Groane in aiuto del Bellunese : La Protezione civile di Misinto, Cogliate e Lazzate nei giorni scorsi si è mossa in soccorso delle popolazioni colpite della devastazione del Maltempo nel Bellunese. Sei, Servizi Emergenza Integrati, ...

Meteo Protezione civile domani 13 Novembre : tempo generalmente stabile : La giornata di domani trascorrerà all'insegna del tempo generalmente stabile sulla nostra penisola grazie alla presenza dell'alta pressione. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Maltempo : Protezione civile Veneto - persiste rischio frane (2) : (AdnKronos) - Lo Stato di Preallarme (allerta arancione) è invece dichiarato in relazione all’andamento della Piena del Po nel Bacino Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco-Basso Adige fino al pomeriggio di domani, martedì 13 novembre, per poi scendere al livello inferiore (giallo). Sulle frane del Tessina

Protezione civile : cordoglio per la scomparsa del prefetto Maria Antonietta Cerniglia : Il Dipartimento della Protezione Civile esprime il più sincero cordoglio per la prematura scomparsa del prefetto Maria Antonietta Cerniglia, «persona di indubbia preparazione che abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare umanamente e professionalmente nei quattro anni di servizio al nostro Dipartimento». Così il Capo Dipartimento, Angelo Borrelli, nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari. L'articolo Protezione Civile: cordoglio ...

Protezione civile : il Corpo Volontari di Montesilvano festeggia dieci anni di attività : Sabato 10 novembre è stato celebrato il decennale del Corpo Volontari di Protezione Civile di Montesilvano (CPV). Nel corso della mattinata, nella sala consiliare del Palazzo di Città, ha avuto luogo una cerimonia istituzionale alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca, il Sindaco Francesco Maragno e il Vice Sindaco Ottavio De Martinis. L’evento è stato presentato da Tiziana Di Tonno e ha ...