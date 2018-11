Ilary Blasi paparazzata senza trucco e senza parrucca | il look acqua e sapone

FABRIZIO CORONA/ 'Ho chiesto scusa a Francesco Totti e su Ilary Blasi... - #CR4 - La Repubblica delle Donne - - IlSussidiario.net : Questa sera FABRIZIO CORONA sarà ospite di Piero Chiambretti per la Repubblica delle Donne - CR4. Il re dello scandalo parlerà di Asia Argento?

Corona difende Silvia Provvedi : “Ilary Blasi? Bene o male abbiamo risolto” : Fabrizio Corona da Piero Chiambretti: le parole su Silvia Provvedi, Alessandro Cecchi Paone, Ilary Blasi e Asia Argento Fabrizio Corona è tornato in tv. Dopo l’intervista a Verissimo, l’ex re dei paparazzi è stato intervistato da Piero Chiambretti a La Repubblica delle Donne, su Rete 4. Corona ha rilasciato nuove dichiarazioni sul Grande Fratello Vip […] L'articolo Corona difende Silvia Provvedi: “Ilary Blasi? Bene o male ...

Grande Fratello Vip - tutto già deciso : 'Chi sono i 5 finalisti' - la bomba su Ilary Blasi e Alfonso Signorini : tutto architettato, tutto già deciso: i finalisti del Grande Fratello Vip ci sono già. A sostenerlo, intervistato dal programma Ultime dalla casa, è Maurizio Battista , ex gieffino col dente ...

GF Vip - arrivano (ancora) brutte notizie per Ilary Blasi : Ilary Blasi ha stupito il pubblico del GF Vip anche nella decima puntata del reality. Chi pensava che dopo tante settimane si presentasse in studio senza parrucca si sbagliava di grosso. Ancora capelli (finti) biondo platino corti sulla nuca e con lunghi ciuffi lisci sul davanti raccolti in una fila laterale. Una parrucca l’aveva già indossata due settimane fa e per l’ultima diretta è stata modificata e accorciata dai suoi hair stylist, che ...

Ilary Blasi abbandona la parrucca : eccola senza : Ilary Blasi abbandona la parrucca e, per la prima volta dopo mesi, si mostra su Instagram con la sua chioma naturale. La terza edizione del Grande Fratello Vip verrà ricordata soprattutto per i look di Ilary Blasi. La conduttrice quest’anno ha catalizzato l’attenzione del pubblico trasformandosi in una donna diversa ogni sera. Tutto merito delle parrucche, che vengono largamente usate dalle presentatrici negli Stati Uniti e che la ...

Grande Fratello Vip : Amendola dopo l’infarto sfida Ilary Blasi : Nero a metà: la fiction con Claudio Amendola sfida il Grande Fratello Vip Partirà lunedì 19 novembre la nuova fiction di Rai1 con Claudio Amendola, Nero a metà, che la Tv di Stato metterà in onda contro il GF Vip 3 di Ilary Blasi: una sfida ‘tosta’ per Rai1 e Canale5, già avvenuta nelle passate settimane con altre fiction, sempre leader d’ascolti. Il ritorno in video di Claudio Amendola, protagonista di questa nuova serie ...

Grande Fratello Vip e Ilary Blasi sconfitti da I Bastardi di Pizzofalcone : I Bastardi di Pizzofalcone battono Ilary Blasi Blasi e Grande Fratello Vip Grandi emozioni nel corso della diretta di lunedì 12 novembre del Grande Fratello Vip. La decima puntata, condotta da Ilary Blasi e con la partecipazione di Alfonso Signorini, è stata vista da 3.769.000 telespettatori, pari al 20,9% di share, dopo aver fatto registrare il dato più basso mai registrato dal reality show nella sua storia, pari al 16,9% di share. La terza ...

Grande Fratello Vip - ossigeno puro per Ilary Blasi : il risultato che tutta Mediaset aspettava con ansia : Un sussulto per il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi . Si parla dello share e della salita marcata dalla puntata di lunedì 12 novembre dopo il tracollo del precedente appuntamento. La trasmissione, ...

Verissimo - le verità di Fabrizio Corona : «Asia Argento per me è Dio. Ilary Blasi? Lei ha sbagliato - Francesco Totti è d'accordo con me» : Fabrizio Corona a 360 gradi nell'intervista a Verissimo ospite di Silvia Toffanin su Canale 5: «La mia migliore amica ha aperto la porta ai ladri in casa mia. Ilary Blasi? Ha...

Verissimo - Fabrizio Corona : 'Da Ilary Blasi frasi gravissime. Ad Asia Argento ho detto : tu sei Dio' : Fabrizio Corona a 360 grandi nell'intervista a Verissimo ospite di Silvia Toffanin su Canale 5: 'La mia migliore amica ha aperto la porta ai ladri in casa mia. Ilary Blasi? Ha detto cose gravissime'. ...

Fabrizio Corona a Verissimo : le rivelazioni su Asia Argento - Ilary Blasi e Silvia Provvedi : Dopo i gossip degli ultimi giorni lʼex re dei paparazzi incontra ancora Silvia Toffanin per una lunga intervista nel salotto di Verissimo.

Fabrizio Corona : "Io e Asia pieni di caos. Ecco cosa le ho scritto sul libro dopo aver fatto l'amore. Ilary Blasi? Se la vedo l’abbraccio e le chiedo scusa" : "Lei, è me al femminile. La prima volta l'ho vista a casa sua il pomeriggio prima di andare al Grande Fratello, per questo poi ero un po' stordito, perché avevo la testa da un'altra parte!". Ancora Corona, ancora un lungo confronto con Silvia Toffanin a Verissimo. Non poteva mancare un resoconto della storia appena iniziata e già al centro dell'attenzione con Asia Argento."Noi siamo pieni di caos, due persone che hanno ...

Il durello molto tosto di Ilary Blasi. Favolosa gaffe della conduttrice del GF Vip : Ilary Blasi Puntata “scottante” quella del Grande Fratello Vip di ieri (qui il flop d’ascolti). Protagonista Ilary Blasi, artefice di una gaffe dal retrogusto piccante. Nell’annunciare la gara tra Giulia Salemi e Walter Nudo contro Benedetta Mazza e Francesco Monte, pronti a sfidarsi per decretare l’ultimo nominato della settimana, Ilary ha spiazzato tutti esclamando: “Vip, sarà un durello… un duello ...

Grande Fratello Vip - Walter Nudo sotto-choc : Ilary Blasi gli annuncia che è salvo ma la reazione fa discutere : La reazione di Walter Nudo all'annuncio del suo rientro nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto il giro del web. L'attore italo-canadese è noto al pubblico per le sue reazioni pacate e non troppo ...