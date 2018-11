Dl Genova | De Falco non vota per sbaglio | “Non avrei partecipato comunque M5s

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 novembre 2018) Dopo essere stato segnalato ai probiviri sul decreto Sicurezza, il senatore M5s, Gregorio De, era finito sotto accusa da parte del suo gruppo per il voto in commissione con cui aveva detto no al condono edilizio a Ischia. Lui si era difeso dalle accuse, arrivate pure da Di Maio, dire contro per soldi: “Io fuori da M5S? Non so nulla”, aveva rivendicato. Poi, in Aula, sul decretoalla fine non haal voto. Tecnicamente per un errore, dato che credeva che la seduta fosse sospesa. Ma poco sembra cambiare, dato che, subito dopo fuori da Palazzo Madama, ha spiegato: “Per la verità credevo fosse sospesa, ma nonal voto. Condivido la parte sudel provvedimento, non la parte sul condono che è stato un sostanziale errore. Rischia di generare nuovo abusivismo“. Non è stato l’unico a nonre, dato che sono ...