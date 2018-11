Calciomercato | Frenkie de Jong schiaccia l’occhio ai nerazzurri | “l’Inter mi piace | il

sportfair

Frenkie De Jong desta continuando ad impressionare con la maglia dell'Ajax, il calciatore ha dato il proprio giudizio sulla crescita di Inter e Milan. De Jong potrebbe essere uno dei gioiellini del prossimo mercato. Il calciatore dell'Ajax ha parlato a Voetbal International, dando un'occhiata anche ai club italiani che si sono messi sulle sue tracce in vista delle prossime sessioni di mercato: "Guardo video su Youtube per cercare di apprendere qualcosa da Xavi e Iniesta. Messi? Mi diverto nel vederlo, ciò che fa è pazzesco e a tratti mi pare siano cose impossibili. Inter? Mi pare una buona squadra, però non mi andrebbe andare nel Milan perché non sta giocando bene e il club adesso vive un periodo di caos". Dunque Inter sì, Milan ancora col cartello 'lavori in corso' secondo de Jong, il messaggio arriverà ai dirigenti?