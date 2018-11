Vuole la bocca ancora più carnosa | ma finisce in un incubo | cosa le iniettano

caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Aveva paura di ricorrere alla chirurgia plastica e, a posteriori, avrebbe fatto meglio a evitare anche altri tipi trattamenti, viste le conseguenze disastrose. Ma evidentemente il desiderio di avere labbra carnose come quelle di una Barbie in carne e ossa era così forte che lei, Kerry Miles, 35 anni e originaria di Chelmsford, nell’Essex, era al settimo cielo quando due anni fa ha scoperto un trattamento riempitivo che, almeno all’apparenza, sembrava non essere assolutamente rischioso. Quindi la decisione di provarlo. Mai scelta fu più sbagliata: Kerry ha vissuto un vero e proprioper soddisfare il desiderio di avere unasuper. Ed è la stessa 35enne a raccontare gli effetti devastanti che quel trattamento ha avuto sulla sua. Una roba da non crederci. Ma avrebbe fatto meglio a darsela a gambe levate quando, entrata in clinica, ha avuto impressioni ...