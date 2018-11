Manovra | la sfida impossibile all' Europa col mattone di Stato

Manovra - invariata - - Salvini sfida Bruxelles : 'Non provi a mettere sanzioni agli italiani' : I vicepremier leghista non teme la procedura d'infrazione dell'Ue, sempre più vicina, e derubrica come bufale le stime di crescita al ribasso del Fmi. L'alleato Di Maio conferma: legge di Bilancio ...

Spread e Borsa subito in allarme dopo la sfida sulla Manovra : La domanda ieri è stata tagliata nuovamente dall'Opec, per il quarto mese consecutivo: sono gli effetti del rallentamento globale dell'economia, soprattutto di quello della Cina. L'offerta potrebbe ...

"La Manovra non cambia". Sfida all'Ue sulla nostra pelle : ... per questo non possono diventare oggetto di negoziato alcuno dentro o fuori dal governo', ha dichiarato in una nota il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, spegnendo di fatto le residue illusioni ...

[Il retroscena] Il governo sfida l'Europa - non cambia la Manovra e prende una sberla al Senato : La lettera "scarlatta" parte in orario, entro mezzanotte, destinazione Bruxelles. Il testo sarà diffuso a notte fonda, all'una e trenta minuti, e qualche sfumatura lessicale potrà risultare non solo ...

Sfida all'Europa - la Manovra non cambia : Inviata nella notte la lettera di replica ai rilievi della Commissione europea sugli obiettivi di deficit/Pil e riduzione...

L'Italia sfida la Ue - Manovra blindata : I numeri non cambiano. Nel giorno in cui sui conti pubblici italiani arrivano pesanti osservazioni critiche del Fmi, il governo ha deciso di comunicare a Bruxelles che la manovra resta...

La Manovra non cambia. Il governo sfida la Ue : "Noi non arretriamo" : ... l'esecutivo decide di tracciare una linea molto netta: l'intera impalcatura della legge di Bilancio e l'azione politica non cambieranno di una virgola. 'Ci impegniamo a mantenere il 2,4% di deficit -...

Savona sfida Ue su Manovra e annuncia : 'Non torniamo indietro - il condono aiuta i poveri' : Paolo Savona era il ministro che Giuseppe Conte aveva designato per il Mef. Il Presidente della Repubblica, però, si mise di traverso, affinché si scegliesse qualcuno che potesse dare ai mercati un segnale di un'Italia meno anti-europeista. Alla fine, al secondo tentativo, gli è stato dato il Ministero per gli Affari Europei e, pur da una posizione differente, la sua opinione sull'economia italiana resta influente. Soprattutto quando c'è da ...

Manovra bocciata - Salvini sfida l’UE : 'Non molliamo'. E Moscovici grida al 'fascismo' : Matteo Salvini tiene il punto sulla Manovra e passa al contrattacco dopo la bocciatura da parte dell’UE [VIDEO] con inizio della procedura di infrazione per l’Italia del testo presentato dal governo Conte a Bruxelles. Per il vicepremier, quello portato avanti da Moscovici e Dombrovskis altro non è che un “attacco pregiudiziale” rivolto non solo all’esecutivo di Roma ma anche all’economia italiana, con sullo sfondo mire politiche della ...

Manovra - Salvini sfida la Ue : 'Mandi pure letterine fino a Natale - non la cambiamo' : 'Se insistono a tirare schiaffoni a caso mi verrebbe voglia di dare più soldi agli italiani'. Lo ha detto a Rtl il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commentando la bocciatura della ...

Manovra - Salvini sfida la Ue : 'Se insistono darò più soldi agli italiani' : ... mi sembra un attacco pregiudiziale, la contestazione principale è che non bisogna toccare la legge Fornero che è nel programma del 90% dei partiti tranne che del Pd: è un attacco all' economia ...

