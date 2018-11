huffingtonpost

: I ragazzi di Operation Siso, abbandonati dalle istituzioni, devono cavarsela da soli - HuffPostItalia : I ragazzi di Operation Siso, abbandonati dalle istituzioni, devono cavarsela da soli -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Pochi conoscono la storia di: è la storia, triste ed edificante, di un capodoglio ucciso da una rete illegale nel mare davanti a Milazzo (Messina) e di un uomo che ha deciso di non arrendersi a quella morte.Guardando la carcassa senza vita di "" (il nome dato al Capodoglio, poi capiremo il perché) Carmelo, un giovane biologo, intuì che quella morte poteva non essere inutile. Per questo, in 15 giorni, da solo, immerso nell'acqua putrida, ha scarnificato il corpo del capodoglio separando la massa carnosa dell'animaleossa (lunghezza circa 12 mt, peso che varia dai 35.000 ai 57.000 Kg.) poi portate a terra con l'aiuto di un amico.Oggi quello scheletro potrebbe diventare il progetto di un museo finanziato con il crowdfunding. L'idea di Carmelo è regalare auna seconda vita per raccontare attraverso la sua storia non solo la propria sfortunata ...