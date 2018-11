Astronomia | il JPL premia Enrico Flamini | riconoscimento della NASA per l’ex chief

meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 novembre 2018) L’Italia, attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana è, dopo gli Stati Uniti, la nazione con più strumenti su missioni che hanno osservato ed osservano i corpi del Sistema Solare. Con il lancio di BepiColombo, anche Mercurio sarà studiato grazie alla nostra capacità di realizzare ed usare strumenti innovativi. Un’eccellenza scientifica e tecnologica che è cresciuta anche in forza di un rapporto pluridecennale con laed in particolare con il Jet Propulsion Laboratory. Questi grandi risultati – riporta l’ASI – sono stati conseguiti attraverso il lavoro lungo e costante e la competenza del personale che all’ASI lavora. Il JPL ha voluto dare unper gli oltre 30 anni di traguardi comuni raggiunti al prof., exScientist dell’ASI, ma anche Program Managerpartnership per la Missione Cassini, responsabilepartecipazione ...