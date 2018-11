Joe Formaggio | il sindaco ‘anti-nomadi’ | “Casa ai rom? Meglio ai topi Assurdo vietare

ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 novembre 2018) Torna ai microfoni de La Zanzara (Radio24) ildi Albettone (Vicenza), Joe, il politico di Fratelli d’Italia già noto per le sue dichiarazioni discutibili contro ie per i cartelli che aveva fatto affiggere all’ingresso del suo paese (“Si comunica a tutti, ladri, bastardi, delinquenti, persone indesiderate, che in questo comune non esiteremo a spararvi“). Nel giugno scorso, proprio per le sue affermazioni nella trasmissione radiofonica di Giuseppe Cruciani,è stato condannato dal Tribunale Civile di Milano al risarcimento danni di 12mila euro più le spese legali alle associazioni Avvocati per niente e Asgi-Associazione studi giuridici sull’immigrazione, per comportamento discriminatorio e incitamento all’odio razziale nei confronti die migranti. Anche in questa occasione non si smentisce: “Prendere una badantea casa ...