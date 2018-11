USA | il fuoco avanza in California | 31 morti e 228 dispersi

Tir prende fuoco in galleria : autostrada A1 chiUSA in direzione Firenze : Il camion ha preso fuoco tra l'allacciamento con la A1 Panoramica località La Quercia e Firenzuola, in direzione di Firenze. Nessuno è rimasto ferito e non ci sono altri veicoli coinvolti.Continua a leggere

MotoGp - La Suzuki protagonista anche in Malesia - la rivelazione di Rins dopo le Fp2 : 'ho USAto la moto andata a fuoco' : Alex Rins analizza la sua prima giornata di prove libere del Gp della Malesia: le parole dello spagnolo della Suzuki dopo le Fp2 sulla pista di Sepang E' Alex Rins il più veloce delle Fp2 del Gp della ...

MotoGp – La Suzuki protagonista anche in Malesia - la rivelazione di Rins dopo le Fp2 : “ho USAto la moto andata a fuoco” : Alex Rins analizza la sua prima giornata di prove libere del Gp della Malesia: le parole dello spagnolo della Suzuki dopo le Fp2 sulla pista di Sepang E’ Alex Rins il più veloce delle Fp2 del Gp della Malesia: lo spagnolo della Suzuki ha confermato il periodo positivo del team giapponese, dopo la splendida gara della settimana scorsa in Australia, col podio di Iannone e il quinto posto del suo compagno di squadra. AFP/LaPresse dopo ...

Maltempo in Umbria : interventi dei vigili del fuoco per danni caUSAti dal vento : Forti venti di scirocco stanno sferzando dalla notte gran parte d'Italia, causando inevitabili danni soprattutto lungo le regioni tirreniche e lungo la fascia appenninica della penisola, dove si...

USA - uomo armato apre il fuoco nella sinagoga a Pittsburgh : «Almeno 7 morti» : L'allarme è lanciato via Twitter. Secondo indiscrezioni riportate dai media americani, l'uomo sarebbe nei pressi o all'interno della struttura

USA - uomo armato apre il fuoco nella sinagoga a Pittsburgh : «Almeno 4 morti» : L'allarme è lanciato via Twitter. Secondo indiscrezioni riportate dai media americani, l'uomo sarebbe nei pressi o all'interno della struttura

Porto abusivo d’arma da fuoco l’accUSA per i gendarmi francesi in azione in Italia : Apertura di un procedimento penale per Porto abusivo d’arma in Italia da soggetti presumibilmente appartenenti alla gendarmeria francese. È questa l’iniziativa della procura di Torino, illustrata tra poco dal procuratore capo Armando Spataro a margine di una conferenza stampa per annunciare l’impiego di richiedenti asilo «per lavori anche manuali» ...

Porto abusivo d’arma da fuoco l’accUSA per i gendarmi francesi a Clavière : Apertura di un procedimento penale per Porto abusivo d’arma in Italia da soggetti presumibilmente appartenenti alla gendarmeria francese. È questa l’iniziativa della procura di Torino, che sarà illustrata tra poco dal procuratore capo Armando Spataro a margine di una conferenza stampa per annunciare l’impiego di richiedenti asilo «per lavori anche ...

Porto abusivo d'arma da fuoco l'accUSA per i gendarmi francesi che scaricano migranti in Italia : Apertura di un procedimento penale per Porto abusivo d'arma in Italia da soggetti presumibilmente appartenenti alla gendarmeria francese . È questa l'iniziativa della procura di Torino, che sarà ...

USA - aereo si schianta su un'autostrada e prende fuoco tra le auto - : Momenti di terrore sulla Freeway 101 ad Agoura Hills, nella contea di Los Angeles. Il pilota è stato estratto illeso dai rottami grazie all'intervento dei vigili del fuoco, che hanno poi domato le ...

Acquazzone su Roma : numerosi interventi vigili del fuoco a caUSA pioggia : Roma – Sono stati circa 120 gli interventi dei vigili del fuoco, tra le 20 e le 23 di ieri a causa delle violente precipitazioni cadute sulla Capitale. Maggiormente colpita da forti piogge accompagnate da una abbondante grandinata, la zona est della citta’, dove si sono registrati forti disagi alla viabilita’ e momenti di paura per alcuni automobilisti rimasti intrappolati nelle proprie auto a cause degli allagamenti delle sedi ...

Allarme per viadotto a RagUSA : intervento dei vigili del fuoco : Alcuni automobilisti hanno segnalato ai vigili del fuoco delle crepe ad una trave del viadotto che sovrasta la provinciale Ragusa - Marina di Ragusa.

Rogo nel fienile a Pollein - non esclUSA l'ipotesi dolosa Aosta - I Vigili del fuoco sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme nella ... : Ci sono volute ore perché i Vigili del fuoco riuscissero ad avere ragione dell' incendio scoppiato, attorno alle 20.40 di ieri, sabato 6 ottobre, in località Grand Place a Pollein , nel fienile di ...

Un'altra notte di fuoco in Costiera : è emergenza incendi - chiUSA l'Amalfitana : VICO EQUENSE - L'incendio di Tordigliano non si ferma. Le fiamme durante la notte hanno raggiunto quasi il centro abitato di Positano. chiusa al traffico la statale amalfitana tra il km 10 ed il km 11,...