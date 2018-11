Italia-Australia rugby | Test Match 2018 | programma | orario e tv

Rugby – Italia in viaggio verso Padova - Zanni : “vittoria importante contro la Georgia. Ora testa all’Australia” : Dopo il successo per 28-17 sulla Georgia, l’Italia è in viaggio verso Padova con la testa alla prossima sfida contro l’Australia Mattinata di recupero in palestra e piscina per la Nazionale Italiana Rugby nella sua ultima giornata a Firenze. Gli Azzurri, dopo aver battuto la Georgia 28-17 nel primo dei tre Cattolica Test Match 2018 – partita che contestualmente ha inaugurato la serie di Test Match con il nuovo main sponsor ...

Rugby - Italia-Georgia 28-17 nel primo test match : adesso arrivano i «mostri» Australia e Nuova Zelanda : In uno stadio «Franchi» trasformato in succursale di Tblisi, tanto è rumorosa e colma di affetto per i Lelos la passione degli oltre tremila georgiani richiamati dalla possibilità di salire a cavallo ...

Australia - è l’Italiano Sisto Malaspina la vittima dell’attentato di Melbourne : Il 74enne Sisto Malaspina, comproprietario di Pellegrini’s Café, popolarissimo ritrovo vicino al Parlamento dello Stato di Victoria, è stato ucciso dal 30enne di origini somale, Hassan Khalif Shire Ali

Italia-Australia Rugby - quando si gioca e a che ora. Come vederla gratis in tv. Appuntamento su DMAX : Sabato 17 novembre alle ore 15.00 lo Stadio Euganeo di Padova sarà teatro del Test Match super impegnativo dell’Italia del Rugby contro l’Australia. Un pomeriggio in cui la palla ovale si tingerà dei colori azzurri ed aussie e si spera che la nostra compagine sappia esprimersi ad alto livello al cospetto di una formazione così forte. Gli esperimenti del ct O’Shea non ha sortito i risultati sperati e sul rettangolo verde veneto ...

MotoGp Australia - qualifiche : in pole c’è sempre Marquez - Iannone primo Italiano : Ha appena vinto il titolo mondiale, ma ancora non si ferma. Marc Marquez scatterà dalla pole anche nel Gran Premio di Australia, terz’ultima prova della MotoGp. Per lo spagnolo si tratta della sesta pole stagionale, la quinta consecutiva. Sul circuito di Phillip Island, bagnato da una leggera pioggia, con la sua Honda ha fermato il cronometro a 1’29.199, precedendo di ben 310 millesimi il connazionale della Yamaha Maverick Vinales e ...

MotoGp – Marquez in pole a Phillip Island - terza fila tutta Italiana : la griglia di partenza del Gp d’Australia : Marc Marquez in pole position a Phillip Island, una terza fila tutta italiana: la griglia di partenza del Gp d’Australia Marc Marquez inarrestabile! Dopo la vittoria del titolo Mondiale di domenica scorsa in Giappone, lo spagnolo è riuscito a mantenere la concentrazione giusta per far bene anche in Australia. Nonostante un weekend al top di Iannone e una leggera pioggia improvvisa arrivata proprio all’inizio della Q2, lo ...

Niente Gp d’Australia per Antonio Boselli : l’inviato di Sky MotoGp costretto al ritorno in Italia : Antonio Boselli costretto a ritornare in Italia prima dell’inizio del weekend del Gp d’Australia a Phillip Island: i motivi dell’assenza dell’inviato di Sky Antonio Boselli non sarà questo weekend in Australia per il terzultimo appuntamento con il campionato mondiale di MotoGp. L’inviato Sky, che avrebbe dovuto presenziare al weekend a Phillip Island, sarà assente a causa di problemi familiari gravi che ...

MotoGp – Valentino Rossi a Melbourne mangia… Italiano! Il Dottore al ristorante della città australiana : Valentino Rossi pranza in un ristorante di cucina italiana a Melbourne, il pilota di Tavullia mangia bene prima del weekend di gara Valentino Rossi sarà impegnato domenica nel Gp d’Australia. A Philipp Island il Dottore disputerà la terzultima gara di stagione, dopo l’assegnazione del titolo iridato a Marc Marquez in Giappone. Mentre si trova a Melbourne per trascorrere le sue ultime ore di tempo libero, Valentino si ferma in ...

Italiani all'estero - irregolari e senzatetto : i casi di Londra e Australia : Negli ultimi 12 anni gli Italiani che hanno cercato fortuna oltre i confini nazionali sono aumentati di due milioni...

Astrofisica : Italia e Australia occidentale insieme verso la realizzazione del più grande radiotelescopio del mondo : Oggi è stato firmato un accordo di collaborazione tra l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e la Curtin University, nodo dell’International Center for Radio Astronomy Research (ICRAR) in Australia che getta le basi per la realizzazione del più grande radiotelescopio del mondo, lo Square Kilometre Array (SKA). SKA sorgerà nell’Australia occidentale e sarà costituito da 130.000 singole antenne radio, sparse per migliaia di ...

Moto2 e Moto3 - GP Australia 2018. Il riscatto Italiano : Lo scettro è sempre spagnolo. La MotoGP è un regno dominato dai piloti iberici di cui Marquez è ovviamente l'esponente più forte, senza dimenticare il contributo dato da Jorge Lorenzo a raggiungere i ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : in campo maschile Italia sconfitta dall’Ucraina - avanzano anche Slovenia - Belgio e Argentina. Tra le donne approdano in semifinale Francia - Australia - USA e Cina : Si sono disputati quest’oggi i quarti di finale, sia femminile che maschile, di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). C’era tanta attesa per la nostra nazionale maschile, uscita però sconfitta dal match contro l’Ucraina, disputatosi alle 18:15, con il punteggio di 14-11. Molto rammarico per gli azzurri, avanti fino a 3′ dal termine prima di subire il ritorno degli avversari e che ora ...

“In Australia ho iniziato una carriera a 53 anni. Qui sembra casa : è pieno di Italiani” : Io partii nel 2007 all’ età venerabile di 53 anni, perché – obviously – non avevo un lavoro a tempo indeterminato. E in più, essendo un poco stagionata, ero ancor meno papabile. Giustamente mi si preferì una giovane mamma. Diciamo che ho sofferto una discriminazione. Meno male! Ora qui dove mi trovo, a Newcastle in Australia, e sono già dieci anni, ho fatto una rapida carriera nell’università in cui lavoro. Ho fondi per la ricerca, ...