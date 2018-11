Al via conferenza su Libia | Conte | “Sarraj e Haftar devono accettare compromessi per

Libia - al via la Conferenza di Palermo - Conte : "Compromessi necessari" - : Il premier parla del summit in corso nel capoluogo siciliano: "Credo che l'Italia abbia la responsabilità e la capacità di svolgere un ruolo utile" nel processo di stabilizzazione del Paese. E ...

In una Palermo blindata al via conferenza su Libia. Conte : "Lavoro per intesa tra Serraj e Haftar" : Haftar vorrebbe però disertare il vertice ma il premier Conte promette di lavorare a una intesa tra i principali players della scena politica libica. Appuntamento cruciale Si tratta di appuntamento ...

Libia - Conferenza di Palermo al via con l'incognita Haftar : ... Mikhail Bogdanov, il massimo esperto della regione e il diplomatico russo più accreditato nel mondo arabo. Dalla regione, saranno presenti i capi di Stato o di governo di Tunisia, Algeria, Ciad e ...

Conferenza di Palermo - una vigilia tra sedie vuote e "viaggi-fantasma" : Palermo - "Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? Così s'interrogava, amleticamente, Nanni Moretti in Ecce Bombo". Trasportato dal cinema alla diplomazia, a porsi questa domanda e a darsi una risposta, opposta a quella a cui giunse il protagonista del film, è Khalifa Haftar. Salvo ripensamenti dell'ultimo minuto, l'uomo forte della Cirenaica diserterà la Conferenza per la Libia, ...

Libia - alla conferenza di Palermo “attesi i 4 leader del Paese”. Potenze e partner occidentali inviano le seconde linee : Sono attesi i massimi esponenti del frastagliato universo locale e i leader dei Paesi di Africa e Mediterraneo interessati al dossier. Tutti attorno a un tavolo a parlare del futuro della Libia. A rappresentare Bruxelles sarà Federica Mogherini, Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri. Sul fronte delle cancellerie europee invece non ci sarà Macron, anche se sarebbe stato ingenuo pensare il contrario. Merkel aveva promesso, ma ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Martedì 30 ottobre alle 17 conferenza in via Scienze : ... tra scienza ed emblemi, la conferenza di Patrizia Castelli , Università di Ferrara, in programma Martedì 30 ottobre 2018 alle 17 nella sala Agnelli della BIBLIOTECA comunale ARIOSTEA , via delle ...

CONFERENZA STAMPA - Martedì 23 ottobre alle 11 - nella sede del Mercato coperto - ingresso in via del Mercato - angolo via Boccacanale di S. : Presentazione di 'MoBi', la tre giorni ferrarese sulla mobilità sostenibile 22-10-2018 / Giorno per giorno Martedì 23 ottobre alle 11, nella sede del Mercato coperto di Ferrara , ingresso in via del ...

Rabona - Andrea vianello torna su Rai3 | Conferenza stampa : [live_placement] Sta per iniziare nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma la Conferenza stampa di presentazione di Rabona, il colpo a sorpresa, il nuovo programma di Rai3 in onda da venerdì 19 ottobre alle 23.10. Alla conduzione Andrea Vianello, reduce da alcune stagioni durante le quali nella tv pubblica ha rivestito ruoli dirigenziali (incluso quello di direttore di Rai3). Il programma è firmato da Andrea Vianello, Giorgio Cappozzo, Giovanni ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 19 ottobre alle 17 conferenza in via Scienze : La famiglia musulmana nelle società occidentali 18-10-2018 / Giorno per giorno Proporrà un'analisi dei ruoli all'interno della famiglia musulmana nelle società occidentali la conferenza di Sumaya ...

Onu : Conferenza sullo sviluppo dell'economia verde nelle città lungo "Una Cintura - una via" : Il 9 ottobre si è aperta a Vienna la 3° Conferenza sullo sviluppo dell'economia verde nelle città lungo "Una Cintura, una via" tenuta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale , UNIDO, . I partecipanti si sono concentrati sulla win-win ...

Def - al via la conferenza stampa ma Tria è al cellulare. Conte : "Aspettiamo che finisca..." : Siparietto all'inizio della conferenza stampa al termine del vertice di governo sul Def. Il ministro dell'Economia Tria è al cellulare, il premier Conte non lo interrompe: "Aspettiamo che completi la ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Giovedì 27 settembre alle 17 conferenza in via Scienze : Maternità e paternità come scelta responsabile 26-09-2018 / Giorno per giorno Proporrà una riflessione su cosa significhi diventare madri e padri nella società odierna la conferenza di Sergio Lo ...

Energia - ENEA : al via in Sicilia la conferenza internazionale sulla fusione SOFT 2018 : Taglio del nastro per la 30a edizione del Symposium on Fusion Technology (SOFT 2018), una delle conferenze internazionali più importanti nel campo della ricerca sull’Energia da fusione. A pochi mesi dall’avvio dei lavori per realizzare nel Centro ENEA di Frascati il grande polo di ricerca sulla fusione DTT(Divertor Tokamak Test), fino al 21 settembre ENEA riunisce a Giardini Naxos (Messina) oltre 1.000 rappresentanti della comunità scientifica, ...