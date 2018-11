Panchina Genoa | le rivelazioni di Zazzaroni sul sostituto di Juric

Panchina Genoa - i nomi per sostituire Juric sono clamorosi [FOTO] : 1/10 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Le notizie di oggi – La bomba sulla Panchina del Genoa : E’ una situazione paradossale in casa Genoa, la squadra aveva iniziato bene la stagione, poi il clamoroso esonero di Ballardini, davvero senza un valido motivo. Il presidente Preziosi ha deciso di affidare al Juric, l’inizio è stato davvero clamoroso con il pareggio sul campo della Juventus, poi un percorso deludente che si è conclusa con la debacle contro l’Inter ma soprattutto da sottolineare l’incredibile cambiamento di Piatek che si è ...

Genoa - Piatek non segna più : il polacco mai in gol con Juric in Panchina : Dalla rivoluzione all'involuzione: bastano una manciata di partite. E Krzysztof Piatek lo sa bene: dopo aver macinato record su record nelle prime sette giornate di campionato, il polacco sta ora ...

LIVE Juventus-Genoa - Serie A calcio in DIRETTA : 0-0 - c’è Cuadrado - Panchina per Bernardeschi e Dybala : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Genoa, sfida valevole per la nona giornata di Serie A. Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, i bianconeri tornano in campo per mantenere la striscia di successi consecutivi (otto vittorie di fila) e per mantenere almeno un vantaggio di sei punti sulle dirette inseguitrici. Ci sarà ovviamente Cristiano Ronaldo, che pare non risentire assolutamente delle vicende extra campo, ed il ...

Verso Juventus-Genoa - Dybala dalla Panchina : Perin e CR7 dal 1' : Verso Juventus-Genoa- Tutto pronto per il match di domani pomeriggio all’Allianz Stadium tra Juventus e Genoa. Massimiliano Allegri potrebbe decidere di affidarsi a diverse novità dal 1′ soprattutto in vista dell’imminente match di Champions League contro il Manchester United. Salvo clamorosi colpi di scena, Paulo Dybala partirà dalla panchina, complice anche la botta al ginocchio […] L'articolo Verso Juventus-Genoa, ...

Genoa : via Ballardini - in Panchina torna Juric : Cambio di panchina in casa Genoa. Enrico Preziosi ha esonerato Davide Ballardini, al suo posto è stato richiamato Ivan Juric, l'ex tecnico al quale proprio Ballardini era subentrato la scorsa stagione.

Panchina Genoa - il tecnico Ballardini non convince : testa a testa (con sorpresa) per il sostituto : Panchina Genoa – Il Genoa è reduce dalla brutta sconfitta in campionato contro il Parma, l’inizio di stagione del club rossoblu non è stato negativo ma il presidente Preziosi non è soddisfatto del rendimento della squadra. L’allenatore Ballardini è finito sulla graticola, il numero uno del club ha criticato apertamente le scelte dell’allenatore in occasione del match contro gli uomini di D’Aversa ed adesso ...