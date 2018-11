Migranti | ministro Salvini | dopo Francia atto ostile da Malta

Migranti Claviere - tensione Italia-Francia : poliziotti italiani al confine. Salvini invita Ministro dell'Interno francese : Teleborsa, - Sale la tensione Italia-Francia sulla questione Migranti . Dopo l'annuncio del vicepremier Matteo Salvini, in seguito ai fatti di Claviere, la polizia italiana ha iniziato a presidiare il ...

Migranti : sul sito del ministro dell'Interno un video mostra un altro 'scarico' a Claviere : 'I rapporti tra noi e la Francia rischiano di essere gravemente danneggiati' scrive Salvini chiedendo a Macron di chiarire un'altra iniziativa della polizia che definisce 'una provocazione e un atto ...

Il ministro Salvini sul “caso Migranti” : «Non accettiamo le scuse della Francia» : La Procura apre un’inchiesta, la Prefecture des Hautes Alpes: «Avevamo avvertito gli italiani, ma il nostro veicolo non doveva varcare la frontiera senza autorizzazione»

Migranti - il ministro Fontana : "Diluiscono l'identità - daremo battaglia" : La lezione alla Scuola di formazione politica della Lega: "Bisogna combattere contro l'omologazione che avanza"

Il ministro Fontana : 'I Migranti diluiscono le identità' : Intanto, anche alla luce dei fatti di Lodi e della circolare di Salvini su Riace, il segretario del Pd Maurizio Martina ha lanciato un appello al mondo delle associazioni ad organizzare insieme una ...

Migranti - nuovo affondo del ministro Fontana : 'Diluiscono le identità' - : Intervenuto alla Scuola di formazione politica della Lega, il titolare del dicastero per la Famiglia e le Disabilità ha detto che con l'immigrazione "l'omologazione avanza". "La nostra è una battaglia per il futuro", ha aggiunto

Migranti - lite Salvini-Germania su rimpatri in Italia/ Ministro - 'Non esiste' : tensioni tra Merkel e Seehofer : Migranti, Salvini "Chiuderemo gli aeroporti". Ultime notizie, scontro con Germania sui rimpatri: Berlino, 'per ora stop ai voli charter in Italia'.

Migranti dalla Germania - il viceministro Molteni : 'Con noi nessun accordo. Fanno campagna elettorale' : Solo un problema di comunicazione. Per il Viminale la notizia che i dublinanti torneranno in charter in Italia è fuorviante e dà l'idea di sbarchi di massa. Così Nicola Molteni, sottosegretario all'...

L'Espresso contro Salvini : "Dl Migranti come leggi razziali"/ Replica del ministro : "Questi non sono normali" : L'Espresso contro Salvini: "Dl migranti come leggi razziali". Ultime notizie, Replica del ministro dell'Interno sull'accusa: "Questi non sono normali"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 13:27:00 GMT)

Ultime notizie Salvini in Tunisia/ Migranti - ministro : "Bisogna convincere i ragazzi a stare qua" : Ultime notizie Salvini in Tunisia. Migranti, il ministro dell'Interno in visita a Tunisi: "Bisogna convincere i ragazzi a stare qua, bisogna aprire canali regolari e controllati"(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 17:34:00 GMT)