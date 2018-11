Calcio a 5 | Serie A 2018-2019 | Maritime Augusta affronta Came Dosson | rinviata Real

FantaCalcio Serie A - 12^ giornata : ecco tutte le probabili formazioni : Nemmeno il tempo di chiudere il capitolo delle coppe europee e già, con l’anticipo di questa sera Frosinone-Fiorentina, scatta la 12° giornata della Serie A 2018-2019. Attenzione concentrata sul big match di San Siro, Milan-Juventus, che nel posticipo di domenica sera chiuderà la giornata prima della sosta dedicata alla Nazionale di Roberto Mancini. Ricordiamo che la […] L'articolo Fantacalcio Serie A, 12^ giornata: ecco tutte le ...

Serie A - 12^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Serie A, 12^ giornata: i pronostici di CalcioWeb – La quarta giornata di Champions ed Europa League è ormai alle spalle e le venti squadre di Serie A sono pronte a scendere nuovamente in campo per darsi battaglia. Si inizia stasera con Frosinone-Fiorentina, mentre si chiuderà domenica in prima serata con il big match tra Milan e Juventus. In mezzo tanti scontri interessanti come Atalanta-Inter, Roma-Sampdoria e Sassuolo-Lazio. Di ...

Calendario Serie A Calcio - tutte le partite del fine settimana (10-11 novembre). Gli orari e come vederle in tv e diretta streaming : Questo fine settimana si giocherà la dodicesima giornata della Serie A di calcio. Il Calendario delle partite si aprirà venerdì 9 alle 20.30 con Frosinone-Fiorentina. come di consueto sabato 10 si giocheranno poi tre gare: alle 15.00 Torino-Parma, alle 18.00 Spal-Cagliari, mentre alle 20.30 il Napoli affronterà in trasferta il Genoa. Obiettivo tre punti per i partenopei per restare in seconda posizione, mentre i rossoblù proveranno l’impresa per ...

Sportitalia - Palinsesto Calcio 9 - 11 Novembre (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Un altro grande week end dedicato al campionato Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). Sei le partite della 8° giornata del girone d’andata su cui si accenderanno le telecamere della televisione che racconterà in diretta ed esclusiva tutte le gare della stagione fino all&rsq...

FantaCalcio Serie A - 12^ giornata : ecco tutte le probabili formazioni : Nemmeno il tempo di chiudere il capitolo delle coppe europee e già, con l’anticipo di venerdì sera Frosinone-Fiorentina, scatta la 12° giornata della Serie A 2018-2019. Attenzione concentrata sul big match di San Siro di domenica sera, Milan-Juventus, ultimo spettacolo prima della sosta per lasciare spazio agli impegni della Nazionale di Roberto Mancini. Ricordiamo che la […] L'articolo Fantacalcio Serie A, 12^ giornata: ecco tutte ...

Calciomercato - Gabbiadini pronto al ritorno in Serie A : scatta l’asta! : Manolo Gabbiadini fa gola a diversi club del nostro campionato, il calciatore sembra essere in rotta con il Southampton che ha fissato il prezzo del cartellino Manolo Gabbiadini, dopo aver siglato il gol salvezza nella passata stagione, sembra non rientrare più nei piani del Southampton. Il club inglese infatti sta utilizzando col contagocce il calciatore italiano, che ha perso la Nazionale ed ora intende tornare in Italia per ...

Consigli FantaCalcio 12^ giornata Serie A 2018/2019 : Scorie Champions : I nostri Consigli per la 12^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Breve cronaca di un mercoledì agrodolce: una volèe di classe aliena, addominali, punizione dal limite, beffa finale, un Mourinho larvatamente polemico. Per quanto forti i bianconeri possono essere battuti; certo la sconfitta contro il Manchester è stata così rocambolesca che difficilmente Gattuso ne avrà tratto spunti tattici per ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della sesta giornata di Serie A : Molitierno una saracinesca - Spampinato da sogno : Andata in archivio la sesta giornata del campionato italiano di Calcio a 5 di Serie A. Valutiamo quali sono stati gli azzurri che meglio si sono espressi in questo turno. FRANCESCO Molitierno (LOLLO CAFFE’ NAPOLI): Una vera ed autentica saracinesca nel match del PalaCercola. La capolista Acqua&Sapone Unigross, che non aveva mai conosciuto la sconfitta, ha impattato contro il muro eretto dal portiere della Lollo Caffè e della Nazionale. ...

Voti FantaCalcio 2018-2019 : pagelle - bonus e malus dell’undicesima giornata di Serie A. Le statistiche complete : L’undicesima giornata della Serie A di calcio è andata in archivio senza portare cambiamenti significativi nella parte alta della classifica, visto che le prime cinque hanno tutte vinto. Ciò che ha contraddistinto questo turno di campionato sono stati invece i moltissimi gol seganti, con i 5 di Inter e Napoli, i 4 di Lazio e Torino e i 3 della capolista Juventus. Risultati che hanno fatto gioire o soffrire particolarmente i fantallenatori, ...

Calcio femminile - le migliore italiane della sesta giornata di Serie A : Giacinti implacabile - Giugliano inventa : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il sesto turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo a valutare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. MANUELA Giugliano (MILAN): Illuminante in regia e lucida nelle fasi calde. “Nuvoletta Rossa”, come la chiamavano ai tempi del Mozzanica, dimostra di saperci fare con il ...

Highlights Serie A Calcio - i VIDEO e tutti i gol dell’undicesima giornata. Volano Inter - Napoli e Juventus : Sono stati ben 33 i gol messi a segno nell’undicesima giornata di Serie A di calcio. Prosegue la corsa della lanciatissima Juventus, che ha incontrato qualche difficoltà di troppo per venire a capo dell’ostico e ben organizzato Cagliari. Tutto facile per Napoli ed Inter, le prime inseguitrici della Vecchia Signora. Nuova vittoria all’ultimo respiro per il Milan a Udine, ancora una volta firmata dal difensore-goleador Romagnoli. ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Udinese-Milan 0-1. Romagnoli in pieno recupero regala i tre punti a Gattuso : Il Milan passa per 0-1 in casa dell’Udinese nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A e aggancia nuovamente la Lazio, salendo a quota 21. I friulano restano a 9 in compagnia del Bologna al 17° posto, a ridosso della zona retrocessione. Nel primo tempo infortunio ad Higuain, che lascia il campo per problemi alla schiena, poi Cutrone fallisce l’occasione del vantaggio. Nella ripresa è Suso a sprecare da ottima posizione, ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Bologna-Atalanta 1-2. Mancini e Zapata ribaltano la partita nella ripresa : L’Atalanta supera in trasferta il Bologna rimontando nella ripresa la formazione felsinea: finisce 1-2 per la Dea che sale a quota 15 in classifica e prende una grande boccata d’ossigeno dopo un inizio di torneo stentato. I padroni di casa invece restano a quota 9 e sono ormai a ridosso della zona rossa. Eppure la partita era iniziata benissimo per gli uomini di Inzaghi, passati in vantaggio al 3′ con Mbaye, bravo ad anticipare ...