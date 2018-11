: Uccide l'anziana madre: 'Ho perso la testa, non ce la facevo più' [news aggiornata alle 11:06] - repubblica : Uccide l'anziana madre: 'Ho perso la testa, non ce la facevo più' [news aggiornata alle 11:06] - NotizieIN : Bologna,uccide anziana madre e confessa - TelevideoRai101 : Bologna,uccide anziana madre e confessa -

La polizia ha arrestato aun uomo con l'accusa di avere ucciso la85enne. La morte della donna, che inizialmente era sembrato un decesso per cause naturali, ha insospettito gli investigatori della Squadra Mobile che hanno avviato accertamenti. Il figlio, al termine di un interrogatorio, hato: "Non ce la facevo più. Accudire miada solo era diventato un compito troppo gravoso".(Di venerdì 9 novembre 2018)