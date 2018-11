Atletica – Il Consiglio Federale ha stabilito le sedi degli Assoluti outdoor 2019-2021

sportfair

(Di venerdì 9 novembre 2018) Grazie altenutosi oggi a Bressanone è stato possibile conoscere ledi svolgimento dei principali Campionati federaliper il periodoIl, nel corso della riunione odierna, aperta nella prima parte anche ai candidati ad ospitare eventi tricolore (che hanno potuto presentare direttamente i propri progetti), ha assegnato ledi svolgimento dei principali Campionati federaliper il periodo. Glidel prossimo anno si terranno a Bressanone (BZ), a sette anni dall’ultima edizione ospitata ai piedi della Plose (2012); nel 2020, glisaranno invece di scena a La Spezia, nel rinnovato impianto “Alessandro Montagna”; nessuna assegnazione al momento per il, in attesa di definire la situazione di una delle candidate (Rovereto, che ha in programma importanti lavori di ristrutturazione e ...