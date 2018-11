: Prescrizione, Bonafede: “Emendamenti della Lega sembrano di Berlusconi”. Di Maio: “Troveremo accordo senza stralcio” - fattoquotidiano : Prescrizione, Bonafede: “Emendamenti della Lega sembrano di Berlusconi”. Di Maio: “Troveremo accordo senza stralcio” - TgLa7 : Salvini: 'Prima si vota dl sicurezza, poi vedo Conte e Di Maio su prescrizione' - fattoquotidiano : Prescrizione, Di Maio: “Se la Lega ha dei problemi interni non mi interessa. Lo stop sarà nella legge spazza corrot… -

"Questa mattina colazione dal ministro Bonafede per fare il punto sulle misure anti corruzione che presto saranno discusse in Parlamento:carcere per i corrotti, daspo ai corrotti,dopo il primo grado di giudizio dei processi penali". Così su Instagram il vicepremier Luigi Di. "Quest'ultima è una nostrafondamentale di giustizia", aggiunge.(Di mercoledì 7 novembre 2018)