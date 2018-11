Borsa Milano chiude in rialzo dell'1 - 42% : ANSA, - Milano, 7 NOV - Chiusura in robusto rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni con un guadagno dell'1,42% del 19.540 punti.

Borsa : bene Milano - +1 - 2% - con banche : ANSA, - Milano, 7 NOV - Piazza Affari accelera nei primi scambi con l'indice Mib in rialzo dell'1,2% sostenuto dalla solidità odierna dei titoli di Stato italiani , spread con la Germania a 291 punti ...

Borsa - Milano chiude in leggero calo : La Borsa di Milano non riesce a capitalizzare il rialzo della seconda fase della seduta e chiude in leggero calo. Il Ftse Mib perde lo 0,07% e lo spread torna in area 300 punti base, le altre piazze ...

Borsa : Milano - -0 - 7% - e Madrid - -0 - 9% - le peggiori in Europa - male le banche : Comunque questa mattina a Bruxelles, prima dell'Econfin, il ministro all'Economia, Giovanni Tria, si e' dichiarato fiducioso su un dialogo con la Commissione europea, come auspicato ieri dall'...

Borsa : Milano chiude in calo dello 0 - 56% : ANSA, - Milano, 5 NOV - Piazza Affari ha chiuso in perdita la prima seduta della settimana. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in ribasso dello 0,56% a 19.281 punti.

Borsa : Milano apre poco mossa - +0 - 02% - : ANSA, - Milano, 5 NOV - Avvio di seduta poco mosso per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,02% a 19.394 punti.

Borsa : Milano chiude a +1% e svetta in Ue : ANSA, - Milano, 2 NOV - La Borsa di Milano , +1%, archivia in positivo l'ultima seduta della settimana e svetta tra i listini europei. I mercati hanno apprezzato il disgelo tra Usa e Cina sul fronte ...

Borsa Milano +1 - 07% - spread cala a 290 : 18.11 Borsa Milano +1,07%, spread cala a 290 Chiusura positiva per Piazza Affari, al termine di una seduta che si era già aperta in deciso rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,07% a 19.390 punti. Bene i titoli bancari, con la discesa dello spread e in attesa dei risultati degli stress test previsti positivi. Lo spread Btp-Bund ripiega a quota 290punti, dai 299della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano cala al 3,33%. ...

Borsa : Milano regina Europa - bene banche : ANSA, - Milano, 2 NOV - Piazza Affari si posiziona in testa alle Borse europee in una seduta positiva per tutto il Vecchio Continente, che come l'Asia beneficia dell'onda lunga delle prove di pace con ...