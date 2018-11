NBA – Coach Brown stiglia i Sixers | “non possiamo considerarci una grande ad Est”

NBA – LaVar Ball la tocca piano : “i Lakers sono da titolo - dipende dal coach! Posso allenarli io vogliono vincere” : LaVar Ball rifila una velenosa frecciatina a coach Walton: il padre di Lonzo, crede che questi Lakers siano da titolo, ma l’allenatore non faccia girare bene la squadra Tre vittorie e cinque sconfitte, un bottino troppo magro per i Los Angeles Lakers in questo inizio stagione. Soprattutto un ruolino di marcia ben lontano dalle previsioni della offseason, rese alquanto ottimistiche dall’arrivo di LeBron James, non proprio uno ...

NBA – Coach Kerr sincero : “Cousins? Non abbiamo i soldi per confermarlo - sarà free agent” : Coach Kerr ha svelato il futuro di DeMarcus Cousins: il prossimo anno non sarà un giocatore dei Golden State Warriors. Non c’è abbastanza spazio nel salary cap per un rinnovo Coach Kerr lo aveva detto già in passato, questa potrebbe essere l’ultima stagione in cui il gruppo storico dei Golden State Warriors resterà unito. Dopo il rinnovo di Curry, in estate batteranno cassa Klay Thompson e Kevin Durant (dato per partente, ma ...

NBA – Houston abbiamo un problema… in difesa! Coach D’Antoni : “siamo terribili - ci massacrano” : Il Coach degli Houston Rockets, Mike D’Antoni, ha sottolineato come la situazione difensiva dei texani sia un problema da risolvere alla svelta Inizio di stagione davvero complicato per gli Houston Rockets. La franchigia texana ha racimolato una vittoria e 4 sconfitte nelle prime 5 uscite stagionali, mettendo in mostra una fase difensiva ampiamente rivedibile, che già in due occasioni ha concesso 130 punti. Lo sa bene anche Coach D’Antoni ...

NBA – Clamoroso! I Cleveland Cavaliers esonerano coach Tyronn Lue : I Cleveland Cavaliers esonerano Tyronn Lue: costa caro il pessimo inizio di stagione dell’era post LeBron La stagione dei Cleveland Cavaliers, la prima post LeBron James, sembrava poter iniziare con ottimismo. Il nucleo del roster della scorsa stagione è rimasto, Kevin Love ha accettato con personalità i galloni di uomo franchigia e l’aggiunta di Colin Sexton sembrava aver portato nuova linfa ai Cavs. Il pessimo inizio di stagione, nel ...

NBA - i Cleveland Cavaliers hanno licenziato coach Tyronn Lue : Dopo la partenza con sei sconfitte su sei, i Cleveland Cavaliers non hanno perso tempo e hanno deciso di cambiare subito. Come riportato da The Athletic e ESPN, nella mattina di domenica il General ...

NBA – Wizards impotenti contro Curry - coach Brooks : “ha segnato tiri che non avevo mai visto” : Stephen Curry si abbatte con 51 punti sugli Wizards: il coach dei capitloni, Scott Brooks, ammette che i suoi giocatori non avrebbero potuto fare di meglio Durante l’ultima sfida di regular season fra Warriors e Wizards, Steph Curry si è abbattutto come un uragano sulla franchigia capitolina con 51 punti e 11 triple in 31 minuti di gioco. Uno score incredibile che ha visto Curry segnare qualsiasi tiro, da qualsiasi distanza. Scott ...

NBA – Wade incorona coach Fizdale : “può fare l’impresa di vincere un titolo ai Knicks” : Dwayne Wade tessr le lodi del suo ex coach David Fizdale: secondo ‘Flash’ é l’uomo giusto per far vincere il titolo ai Knicks in futuro Nonostante le ultime stagioni siano state alquanto negative per i New York Knicks, con l’arrivo di con l’arrivo di coach Fizdale, presso la Grande Mela si respira un’aria nuova e di grande ottimismo. L’inizio di stagione non è stato semplice, complici gli infortuni di Porzingis (fuori ...

NBA - Kokoskov nella storia : il primo coach europeo vince subito : Torino - Quanto sia complicata la vita senza LeBron James , i Cleveland Cavs l'hanno compreso ancora prima del debutto del Prescelto con i Los Angeles Lakers, che avverrà questa notte , ore 4.30, ...

NBA - Toronto avvia l'era-Leonard - Kokoskov nella storia : il primo coach europeo vince subito : Quanto sia complicata la vita senza LeBron James, i Cleveland Cavs l'hanno compreso ancora prima del debutto del Prescelto con i Los Angeles Lakers, che avverrà questa notte, ore 4.30, SkySport, a ...

NBA – La strana idea di coach Casey : “l’assistman dei Pistons? Ecco perchè sarà… Blake Griffin” : coach Casey convinto di poter trasformare Blake Griffin nell’uomo assist dei Pistons: Ecco la strana idea del coach di Detroit Nella prossima stagione, Blake Griffin avrà un ruolo ancor più fondamentale all’interno del roster dei Detroit Pistons. coach Casey non vorrà solo massimizzare le sue doti di finalizzatore, ma proverà a trasformarlo anche nel miglior assistman della squadra: “spero che lo faccia, perché questo ...

Mercato NBA - Coach Thibodeau spegne il telefono : rifiutata ogni richiesta per Jimmy Butler - è incedibile : Jimmy Butler ha chiesto la cessione, ma i Timberwolves non sembrano intenzionati ad accontentarlo: Coach Thibodeau lo ritiene una pedina fondamentale del suo roster Nella giornata di ieri, dopo l'...

Mercato NBA – Coach Thibodeau spegne il telefono : rifiutata ogni richiesta per Jimmy Butler - è incedibile : Jimmy Butler ha chiesto la cessione, ma i Timberwolves non sembrano intenzionati ad accontentarlo: Coach Thibodeau lo ritiene una pedina fondamentale del suo roster Nella giornata di ieri, dopo l’incontro con Coach Thibodeau, Jimmy Butler ha ufficializzato la sua richiesta di cessione. L’ex guardia dei Chicago Bulls considera finita la sua permanenza nel Minnesota, si pensa a causa di alcuni contrasti con Karl-Anthony Towns (e il presunto ...

NBA - Magic tiene a battesimo i Lakers : punta su Lonzo Ball e crede in coach Walton : Al tavolo della conferenza stampa che dà ufficialmente il via alla stagione dei Lakers, l'ex leggendario n°32 sceglie di concentrarsi meno su LeBron James , di cui parla già tutto il resto del mondo, ...

NBA – Enes Kanter e quel consiglio di coach Fizdale : “ad una cena mi ha detto come diventare un centro moderno” : Enes Kanter ‘studia’ per diventare un centro moderno: il lungo turco aggiungerà il tiro da 3 al suo repertorio su consiglio do coach Fizdale In casa Knicks si respira aria nuova. Il merito di questa insolita positività, difficile da ritrovare nelle scorse stagioni, é da attribuire a coach Fizdale. Il nuovo coach di New York ha stabilito subito un contatto diretto con tutti i propri giocatori, cercando di capire di più sulla ...