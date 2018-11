Ascolti tv 5 novembre | I Bastardi di Pizzofalcone 2 batte GF Vip 3

Ascolti tv pomeriggio - 5 novembre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Nuova settimana e nuova accesissima sfida fra Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 5 novembre 2018? Ecco tutti i dati e cosa è successo nelle tre trasmissioni. Settimana scorsa Caterina Balivo, conduttrice di Vieni da me, il programma di Rai 1, e Bianca Guaccero, conduttrice di Detto Fatto su Rai 2, hanno potuto dormire sonni tranquilli, soprattutto nei giorni di giovedì e venerdì. Ieri, ...

Ascolti TV | Lunedì 5 novembre 2018. I Bastardi (5 - 2 mln – 22.56%) - GF Vip (3 - 7 mln – 21.02%) : GF Vip Nella serata di ieri, Lunedì 5 novembre 2018, su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha conquistato 5.271.000 spettatori pari al 22.56% di share. Su Canale 5 l’ottava puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.705.000 spettatori pari al 21.02% di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Hunter’s Prayer – In Fuga ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Presa ...

Ascolti tv ieri - I bastardi di Pizzofalcone 2 vs Grande Fratello Vip | Dati Auditel 5 novembre 2018 : Cosa hanno visto ieri sera i telespettatori? I bastardi di Pizzofalcone 2 o Il Grande Fratello Vip 3? Chi ha vinto, secondo gli Ascolti tv di ieri, la nuova sfida fra la fiction di Rai 1 con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini e il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini? Quanti telespettatori, invece, si sono sintonizzati sugli altri canali? Ecco tutti i Dati Auditel riguardanti l’andamento della prima serata ...

Ascolti tv 4 novembre : Barbara D’Urso vince su Domenica In di Mara Venier : Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque vince la sfida di ieri in tv e batte Domenica In di Mara Venier Barbara D’Urso regina della Domenica pomeriggio. Anche questa settimana i dati Auditel premiano il programma di Canale 5. Domenica Live ha infatti inflitto una nuova sconfitta alla concorrenza di Mara Venier, in onda con Domenica In su Rai1. […] L'articolo Ascolti tv 4 novembre: Barbara D’Urso vince su Domenica In di Mara Venier proviene ...

Ascolti TV | Domenica 4 novembre 2018. Fazio 14.5%-13% - Morandi 15.5%. In sovrapposizione Domenica Live 17.59% - Domenica In 15.42% : L'Isola di Pietro Nella serata di ieri, Domenica 4 novembre 2018, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.647.000 spettatori pari al 14.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 – dalle 21.37 alle 23.49 – la seconda stagione de L’Isola di Pietro ha raccolto davanti al video 3.347.000 spettatori pari al 15.5% di share. Nel periodo di sovrapposizione dalle ...

Domenica In vs Domenica Live : Ascolti tv pomeriggio 4 novembre 2018 : Siamo di nuovo qua: Domenica In vs Domenica Live. Chi ha vinto secondo gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, Domenica 4 novembre 2018? Cosa è successo in entrambe le trasmissioni e quali ospiti di Mara Venier o Barbara d’Urso potrebbero aver spostato l’ago della bilancia e tenuto incollati alla tv più telespettatori possibili? Ecco i dati Auditel ed il riassunto di quanto è accaduto. Domenica Live: defezioni nel salotto di Barbara ...

